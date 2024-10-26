"Это талантище": Вернидуб назвал имя своего экс-подопечного, который заиграл бы в Динамо или Шахтере

По мнению тренера Кривбасса, этот игрок в определенных компонентах лучше Михаила Мудрика.

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб считает, что один из его бывших подопечных мог бы стать отличным дополнением для состава Динамо или Шахтера.

Вернидуб выделил нынешнего вингера Одабасы Жасура Яхшибоева, с которым он поработал в солигорском Шахтере и тираспольском Шерифе.

"Он может быть лучшим футболистом в любом чемпионате. У человека есть все - техника, удар, пас, скорость, понимание футбола. Я еще когда был в беларуси говорил тренерам: "Если бы Яхшибоев захотел, то смог бы заиграть или в Шахтере, или в Динамо, и был бы там одним из лучших".

"Если сравнивать с украинцами, то у Жасура немного меньше скорость, чем у Мудрика, но в плане понимания и видения футбола он намного выше Михаила. Яхшибоев - это талантище! Он чувствует каждый момент", - цитирует тренера FootballHub со ссылкой на FanDay.kz.

Именно гол Яхшибоева помог Шерифу под руководством Вернидуба обыграть Реал (2:1) в матче Лиги чемпионов в 2021 году.

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В прошедшем сезоне 27-летний футболист отметился 10 голами и 5 результативными передачами в 25 матчах во всех турнирах.

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