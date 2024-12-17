Клуб УПЛ утвердил главного тренера на постоянной основе

Олег Шандрук продолжит сотрудничество с Вересом уже без статуса исполняющего обязанности.

Члены наблюдательного совета Вереса утвердили на посту главного тренера команды Олега Шандрука без статуса временно исполняющего обязанности.

Как сообщает официальный сайт ровенского клуба, аналогичное решение также было принято по поводу Юрия Габовды на должности спортивного директора.

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"Работа и результаты продемонстрировали, что мы сделали правильный выбор. Они выросли как профессионалы за этот год. Мы видим прогресс команды и клуба. Мы впервые победили Колос и Рух, впервые за долгое время обыграли Зорю, второй раз подряд отобрали очки у Шахтера. В ноябре Олег Шандрук стал тренером месяца в УПЛ. Это показатель работы", - сказал на заседании наблюдательного совета президент Вереса Иван Надеин.

Напомним, что Шандрук на протяжении этого года исполнял обязанности главного тренера Вереса. Первую часть нынешнего чемпионата ровенская команда завершила на девятой позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков в 17 сыгранных матчах.

В последнем перед зимним перерывом поединке Верес потерпел минимальное поражение от лидера национального первенства Динамо.

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