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Карпаты подписали четверых лидеров Руха

Львовские клубы провернули сделку.
Сегодня, 12:20
Илья Квасниця / ФК Карпаты Львов
Илья Квасниця / ФК Карпаты Львов

Львовский Рух сообщил о том, что четыре игрока команды перешли в Карпаты.

Алексей Сыч и Игорь Краснопир стали игроками "львов" на постоянной основе.

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Илья Квасница и Олег Федор перешли в Карпаты на правах аренды с обязательством выкупа.

Напомним, 31 декабря Рух и Карпаты объявили об объединение в одну команду, что должно произойти уже после завершения текущего сезона.

Ранее сообщалось, что клуб УПЛ арендует универсального полузащитника из Южной Америки.

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