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Футбол

Стало известно, где Украина проведет домашний матч против Франции

Команды сыграют в квалификации чемпионата мира.
Сегодня, 17:12       Автор: Митя Шитко
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Сборная Украины сыграет с национальной командой Франции в рамках отбора чемпионата мира-2026.

Пресс-служба УАФ сообщила, что поединок состоится во Вроцлаве на стадионе Тарчинский Арена Вроцлав.

Стадион вмещает 45 105 зрителей и является домашним для местного клуба Шленск.

Отметим, что Украина уже трижды играла на этой арене. 9 сентября 2023 года команда сыграла вничью со сборной Англии (1:1) в отборе Евро-2024. 26 марта 2024 года в финале плей-офф Евро были обыграны исландцы (2:1), а 14 октября 2024 года в матче Лиги наций матч против Чехии закончился вничью (1:1).

Вскоре также стартует продажа билетов на игру Украина – Франция.

Ранее было определено место проведения гостевого матча Украины с исландцами в отборе ЧМ-2026.

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Источник: УАФ

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