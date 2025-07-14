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Футбол

Определено место проведения гостевого матча Украины с исландцами в отборе ЧМ-2026

Поединок квалификации примет самая большая арена Исландии.
Сегодня, 19:42       Автор: Игорь Мищук
Лейгардальсведлюр / ksi.is
Лейгардальсведлюр / ksi.is

Стало известно место проведения гостевого матча сборной Украины против Исландии в третьем туре квалификации чемпионата мира-2026.

Как сообщает официальный сайт УАФ со ссылкой на УЕФА, исландцы примут украинцев в столице Рейкьявике на стадионе Лейгардальсведлюр. Арена является самой большой в стране и способна вместить 9500 зрителей на футбольных матчах.

Поединок состоится 10 октября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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До этого сборная Украины в отборе ЧМ-2026 также проведет номинально домашний матч с Францией (5 сентября) и встретится на выезде с Азербайджаном (9 сентября).

Напомним, что украинская национальная команда в квалификации мирового первенства сыграет в группе D, где ее соперниками будут указанные три сборные.

Победители 12 отборочных групп получат прямые путевки в финальную стадию ЧМ. 12 команд, занявших вторые места, и четыре лучших победителя групп Лиги наций УЕФА-2024/2025, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе европейской квалификации, примут участие в стыковых минитурнирах.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей сборной Украины.

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