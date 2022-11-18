От Гваделупы до Филиппин - самые интернациональные чемпионы мира
Уже через два дня стартует чемпионат мира 2022 года, на котором национальная сборная Франции попробует защитить свой титул сильнейшей команды мира. На ЧМ-2018 эта команда выглядела невероятно и заслуженно выиграла турнир, обыграв в финале команду Хорватии.
Одной из особенностей французов можно назвать их интернациональность, ведь в составе было невероятное множество игроков, которые являются выходцами или потомками выходцев из других стран.
ISPORT рассказывает о том, какие страны были представлены на мундиале чемпионами мира.
Алжир
Набиль Фекир
Отец полузащитника Бетиса перебрался из Алжира во Францию еще до рождения своих четырех сыновей в 1992 году. Там начал работать на металлургическом заводе. Мама Фекира также алжирка, а сам футболист долго не мог принять решение, за какую сборную выступать.
Его не раз вызывали в национальную команду Алжира. "Я и мой сын пока решили повременить с выбором и сосредоточиться на играх за клуб", - говорил Мохамед Фекир в декабре 2014 года, а через три месяца его сын дебютировал за сборную Франции.
Ангола
Блез Матюиди
У Матюиди различные африканские корни. Полузащитник родился в Тулузе в семье переехавшего во Францию ангольца Фарии и француженки конголезского происхождения Элиз.
Гваделупа
Тома Лемар
Гваделупа - регион и одновременно заморский департамент Франции, находящийся в Карибском море. Здесь обитает почти 400 тысяч человек, а сам Лемар не только родился на острове, но и вырос здесь. В 15 лет парня заметили скауты французского Кана и перевезли его в Европу.
Гвинея
Поль Погба
Игрок родился в семье гвинейцев во Франции в пригороде Парижа, где и начал заниматься футболом. Поль представлял Францию на всех уровнях сборных, в отличие от его братьев-близнецов Флорентена и Матиаса, которые выступали за национальную команду своей этнической родины.
Германия и Португалия
Антуан Гризманн
У нападающего сборной Франции, начинавшего профессиональную карьеру в Испании, интернациональная семья. Отец футболиста Ален имеет немецкое происхождение, собственно почему игроку и досталась немного видоизмененная на французский манер немецкая фамилия. Мать Гризманна Антуана по национальности португалка.
ДР Конго
Стив Манданда
Опытный вратарь Марселя и сборной Франции родился в Заире, позже переименованном в ДР Конго. В возрасте двух лет он вместе с родителями перебрался во Францию, городок Эвре, где в девять лет начал заниматься футболом. Ветеран полетел и на чемпионат мира в Катаре.
Преснель Кимпембе
Игрок ПСЖ родился уже во Франции. Его отец – уроженец ДР Конго, а вот мама также иммигрантка, но родилась она на другом краю света – в Гаити. Самого Кимпембе назвали в честь дедушки - отца матери.
Стивен Н'Зонзи
Стивен Н’Кембоанза Майк Кристофер Н'Зонзи (вот уж имя) наполовину француз. Его мама француженка, а вот отец из ДР Конго. Сам полузащитник родился в городке Коломб, около Парижа.
Испания
Уго Льорис
Капитан команды на победном ЧМ-2018 и многолетний страж ворот сборной Уго Льорис хотя и родился в Ницце, может считаться французом наполовину. Его мать - француженка, а отец имеет каталонское происхождение. Собственно, фамилия Льорис является каталонской.
Люка Эрнандес
Защитник родился в Марселе в семье профессионального французского футболиста испанского происхождения Жана-Франсуа Эрнандеса. В четыре года Люка со своей матерью и младшим братом Тео переехали в Испанию, где выступал их отец. Игрок вырос на Пиренеях и начал там профессиональную карьеру в составе мадридского Атлетико. Защитник выступал за юношеские и молодежные сборные Франции, тем не менее ждал вызова в испанскую национальную команду. Однако, так и не получив приглашение от Испании, с 2018 года начал играть за первую сборную Франции.
Италия
Оливье Жиру
Нападающего сборной Франции, возможно, лишь отдаленно можно считать представителем другой национальности, но у него течет итальянская кровь - обе бабушки футболиста были из Апеннин. После перехода в Милан он сам заявлял: "Очень горжусь, что имею итальянское происхождение, и с нетерпением жду начала этого захватывающего приключения".
Камерун
Самюэль Умтити
Будущий защитник Барселоны Самюэль Ив Ум Тити, более известный как Самюэль Умтити, родился в 1993 году в столице Камеруна Яунде, где провел первые два года своей жизни. Его семья вскоре перебралась во Францию и поселилась в Лионе, а затем переехала в Мениваль, где он начал заниматься футболом, в последствии попав в академию Лиона. Самуэль прошел через юношеские и молодежные сборные Франции, в итоге став игроком главной команды.
Килиан Мбаппе
Главный талант французской сборной родился в Париже в интернациональной семье и имеет африканские корни. Отец игрока Вильфрид, работавший во Франции футбольным тренером, камерунского происхождения, а мать Файза - алжирского.
Мали
Джибриль Сидибе
Защитник имеет африканские корни. Футболист вырос с тремя сестрами и двумя братьями в семье мигрантов из Мали. Родился в Труа и является воспитанником одноименного французского клуба.
Н'Голо Канте
Этот парень имеет малийские корни, родившись в семье родителей из этой африканской страны. В сборную Франции попал только в 2016 году, засветившись в составе чемпионского Лестера, а перед этим отклонил несколько приглашений от Мали.
Усман Дембеле
У родившегося во Франции футболиста африканские корни разнообразны. Его отец - из Мали, а мать - француженка мавританско-сенегальского происхождения.
Марокко
Адиль Рами
Защитник родился в Бастии на острове Корсика в семье марокканцев, которые в молодости переехали во Францию. На ранних этапах карьеры игрок неоднократно получал предложения от Федерации футбола Марокко, но в конечном итоге принял решение выступать за сборную Франции.
Мартиника
Рафаэль Варан
Защитник сборной Франции родился в Лилле, но имеет мартиниканские корни по отцовской линии. Его отец Гастон является уроженцем этого французского департамента в Карибском море, а мать - француженка.
Сенегал
Бенжамен Менди
Родители футболиста являются сенегальцами по происхождению. Сам игрок (или уже экс-игрок?) родился в Лонжюмо возле Парижа и выступал за юношеские сборные Франции, в итоге став игроком и главной национальной команды.
Того
Корентен Толиссо
Полузащитник, родившийся во Франции, имеет тоголезские корни по линии отца. Выступал за молодежные сборные Франции, но и имел право представлять команду Того, от вызова в которую отказался, отдав предпочтение французам.
Филиппины
Альфонс Ареоля
Оба родителя голкипера, отец Клето и мать Хайди, филиппинцы, которые в начале 90-х перебрались во Францию в поисках работы. Альфонс родился уже в Париже в 1993 году и является воспитанником ПСЖ. Вратарь прошел через все уровни юношеских и молодежных сборных Франции, тем не менее получал приглашения из Филиппин и в свое время не отбрасывал возможности смены футбольного гражданства.
Чистокровные французы
Вот так и получается, что в роду ближайших родственников нет никого кроме французов только у двоих игроков той сборной - Бенжамена Павара и Флориана Товена. А главный тренер Дидье Дешам - баск, родившийся во французской части страны Басоков.