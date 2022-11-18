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Футбол

От Гваделупы до Филиппин - самые интернациональные чемпионы мира

ISPORT рассказывает о сборной Франции, которая стала чемпионом мира менее трех лет назад.
Сегодня, 14:00
Мбаппе и Погба
Мбаппе и Погба

Уже через два дня стартует чемпионат мира 2022 года, на котором национальная сборная Франции попробует защитить свой титул сильнейшей команды мира. На ЧМ-2018 эта команда выглядела невероятно и заслуженно выиграла турнир, обыграв в финале команду Хорватии.

Одной из особенностей французов можно назвать их интернациональность, ведь в составе было невероятное множество игроков, которые являются выходцами или потомками выходцев из других стран.

ISPORT рассказывает о том, какие страны были представлены на мундиале чемпионами мира.

Алжир

Набиль Фекир

Отец полузащитника Бетиса перебрался из Алжира во Францию еще до рождения своих четырех сыновей в 1992 году. Там начал работать на металлургическом заводе. Мама Фекира также алжирка, а сам футболист долго не мог принять решение, за какую сборную выступать.

Источник: Getty Images

Его не раз вызывали в национальную команду Алжира. "Я и мой сын пока решили повременить с выбором и сосредоточиться на играх за клуб", - говорил Мохамед Фекир в декабре 2014 года, а через три месяца его сын дебютировал за сборную Франции.

Ангола

Блез Матюиди

У Матюиди различные африканские корни. Полузащитник родился в Тулузе в семье переехавшего во Францию ангольца Фарии и француженки конголезского происхождения Элиз.

Гваделупа

Тома Лемар

Гваделупа - регион и одновременно заморский департамент Франции, находящийся в Карибском море. Здесь обитает почти 400 тысяч человек, а сам Лемар не только родился на острове, но и вырос здесь. В 15 лет парня заметили скауты французского Кана и перевезли его в Европу.

Источник: Getty Images

Гвинея

Поль Погба

Игрок родился в семье гвинейцев во Франции в пригороде Парижа, где и начал заниматься футболом. Поль представлял Францию на всех уровнях сборных, в отличие от его братьев-близнецов Флорентена и Матиаса, которые выступали за национальную команду своей этнической родины.

Германия и Португалия

Антуан Гризманн

У нападающего сборной Франции, начинавшего профессиональную карьеру в Испании, интернациональная семья. Отец футболиста Ален имеет немецкое происхождение, собственно почему игроку и досталась немного видоизмененная на французский манер немецкая фамилия. Мать Гризманна Антуана по национальности португалка.

Источник: Getty Images

ДР Конго

Стив Манданда

Опытный вратарь Марселя и сборной Франции родился в Заире, позже переименованном в ДР Конго. В возрасте двух лет он вместе с родителями перебрался во Францию, городок Эвре, где в девять лет начал заниматься футболом. Ветеран полетел и на чемпионат мира в Катаре.

Преснель Кимпембе

Игрок ПСЖ родился уже во Франции. Его отец – уроженец ДР Конго, а вот мама также иммигрантка, но родилась она на другом краю света – в Гаити. Самого Кимпембе назвали в честь дедушки - отца матери.

Стивен Н'Зонзи

Стивен Н’Кембоанза Майк Кристофер Н'Зонзи (вот уж имя) наполовину француз. Его мама француженка, а вот отец из ДР Конго. Сам полузащитник родился в городке Коломб, около Парижа.

Испания

Уго Льорис

Капитан команды на победном ЧМ-2018 и многолетний страж ворот сборной Уго Льорис хотя и родился в Ницце, может считаться французом наполовину. Его мать - француженка, а отец имеет каталонское происхождение. Собственно, фамилия Льорис является каталонской.

Источник: Getty Images

Люка Эрнандес

Защитник родился в Марселе в семье профессионального французского футболиста испанского происхождения Жана-Франсуа Эрнандеса. В четыре года Люка со своей матерью и младшим братом Тео переехали в Испанию, где выступал их отец. Игрок вырос на Пиренеях и начал там профессиональную карьеру в составе мадридского Атлетико. Защитник выступал за юношеские и молодежные сборные Франции, тем не менее ждал вызова в испанскую национальную команду. Однако, так и не получив приглашение от Испании, с 2018 года начал играть за первую сборную Франции.

Италия

Оливье Жиру

Нападающего сборной Франции, возможно, лишь отдаленно можно считать представителем другой национальности, но у него течет итальянская кровь - обе бабушки футболиста были из Апеннин. После перехода в Милан он сам заявлял: "Очень горжусь, что имею итальянское происхождение, и с нетерпением жду начала этого захватывающего приключения".

Камерун

Самюэль Умтити

Будущий защитник Барселоны Самюэль Ив Ум Тити, более известный как Самюэль Умтити, родился в 1993 году в столице Камеруна Яунде, где провел первые два года своей жизни. Его семья вскоре перебралась во Францию и поселилась в Лионе, а затем переехала в Мениваль, где он начал заниматься футболом, в последствии попав в академию Лиона. Самуэль прошел через юношеские и молодежные сборные Франции, в итоге став игроком главной команды.

Источник: Getty Images

Килиан Мбаппе

Главный талант французской сборной родился в Париже в интернациональной семье и имеет африканские корни. Отец игрока Вильфрид, работавший во Франции футбольным тренером, камерунского происхождения, а мать Файза - алжирского.

Мали

Джибриль Сидибе

Защитник имеет африканские корни. Футболист вырос с тремя сестрами и двумя братьями в семье мигрантов из Мали. Родился в Труа и является воспитанником одноименного французского клуба.

Н'Голо Канте

Этот парень имеет малийские корни, родившись в семье родителей из этой африканской страны. В сборную Франции попал только в 2016 году, засветившись в составе чемпионского Лестера, а перед этим отклонил несколько приглашений от Мали.

Источник: Getty Images

Усман Дембеле

У родившегося во Франции футболиста африканские корни разнообразны. Его отец - из Мали, а мать - француженка мавританско-сенегальского происхождения.

Марокко

Адиль Рами

Защитник родился в Бастии на острове Корсика в семье марокканцев, которые в молодости переехали во Францию. На ранних этапах карьеры игрок неоднократно получал предложения от Федерации футбола Марокко, но в конечном итоге принял решение выступать за сборную Франции.

Мартиника

Рафаэль Варан

Защитник сборной Франции родился в Лилле, но имеет мартиниканские корни по отцовской линии. Его отец Гастон является уроженцем этого французского департамента в Карибском море, а мать - француженка.

Источник: Getty Images

Сенегал

Бенжамен Менди

Родители футболиста являются сенегальцами по происхождению. Сам игрок (или уже экс-игрок?) родился в Лонжюмо возле Парижа и выступал за юношеские сборные Франции, в итоге став игроком и главной национальной команды.

Того

Корентен Толиссо

Полузащитник, родившийся во Франции, имеет тоголезские корни по линии отца. Выступал за молодежные сборные Франции, но и имел право представлять команду Того, от вызова в которую отказался, отдав предпочтение французам.

Филиппины

Альфонс Ареоля

Оба родителя голкипера, отец Клето и мать Хайди, филиппинцы, которые в начале 90-х перебрались во Францию в поисках работы. Альфонс родился уже в Париже в 1993 году и является воспитанником ПСЖ. Вратарь прошел через все уровни юношеских и молодежных сборных Франции, тем не менее получал приглашения из Филиппин и в свое время не отбрасывал возможности смены футбольного гражданства.

Источник: Getty Images

Чистокровные французы

Вот так и получается, что в роду ближайших родственников нет никого кроме французов только у двоих игроков той сборной - Бенжамена Павара и Флориана Товена. А главный тренер Дидье Дешам - баск, родившийся во французской части страны Басоков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2018 франция чм-2022

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