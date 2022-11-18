От Гваделупы до Филиппин - самые интернациональные чемпионы мира

ISPORT рассказывает о сборной Франции, которая стала чемпионом мира менее трех лет назад.

Уже через два дня стартует чемпионат мира 2022 года, на котором национальная сборная Франции попробует защитить свой титул сильнейшей команды мира. На ЧМ-2018 эта команда выглядела невероятно и заслуженно выиграла турнир, обыграв в финале команду Хорватии.

Одной из особенностей французов можно назвать их интернациональность, ведь в составе было невероятное множество игроков, которые являются выходцами или потомками выходцев из других стран.

ISPORT рассказывает о том, какие страны были представлены на мундиале чемпионами мира.

Алжир

Набиль Фекир

Отец полузащитника Бетиса перебрался из Алжира во Францию еще до рождения своих четырех сыновей в 1992 году. Там начал работать на металлургическом заводе. Мама Фекира также алжирка, а сам футболист долго не мог принять решение, за какую сборную выступать.

Источник: Getty Images

Его не раз вызывали в национальную команду Алжира. "Я и мой сын пока решили повременить с выбором и сосредоточиться на играх за клуб", - говорил Мохамед Фекир в декабре 2014 года, а через три месяца его сын дебютировал за сборную Франции.

Ангола

Блез Матюиди

У Матюиди различные африканские корни. Полузащитник родился в Тулузе в семье переехавшего во Францию ангольца Фарии и француженки конголезского происхождения Элиз.

Гваделупа

Тома Лемар

Гваделупа - регион и одновременно заморский департамент Франции, находящийся в Карибском море. Здесь обитает почти 400 тысяч человек, а сам Лемар не только родился на острове, но и вырос здесь. В 15 лет парня заметили скауты французского Кана и перевезли его в Европу.

Источник: Getty Images

Гвинея

Поль Погба

Игрок родился в семье гвинейцев во Франции в пригороде Парижа, где и начал заниматься футболом. Поль представлял Францию на всех уровнях сборных, в отличие от его братьев-близнецов Флорентена и Матиаса, которые выступали за национальную команду своей этнической родины.

Германия и Португалия

Антуан Гризманн

У нападающего сборной Франции, начинавшего профессиональную карьеру в Испании, интернациональная семья. Отец футболиста Ален имеет немецкое происхождение, собственно почему игроку и досталась немного видоизмененная на французский манер немецкая фамилия. Мать Гризманна Антуана по национальности португалка.

Источник: Getty Images

ДР Конго

Стив Манданда

Опытный вратарь Марселя и сборной Франции родился в Заире, позже переименованном в ДР Конго. В возрасте двух лет он вместе с родителями перебрался во Францию, городок Эвре, где в девять лет начал заниматься футболом. Ветеран полетел и на чемпионат мира в Катаре.

Преснель Кимпембе

Игрок ПСЖ родился уже во Франции. Его отец – уроженец ДР Конго, а вот мама также иммигрантка, но родилась она на другом краю света – в Гаити. Самого Кимпембе назвали в честь дедушки - отца матери.

Стивен Н'Зонзи

Стивен Н’Кембоанза Майк Кристофер Н'Зонзи (вот уж имя) наполовину француз. Его мама француженка, а вот отец из ДР Конго. Сам полузащитник родился в городке Коломб, около Парижа.

Испания

Уго Льорис

Капитан команды на победном ЧМ-2018 и многолетний страж ворот сборной Уго Льорис хотя и родился в Ницце, может считаться французом наполовину. Его мать - француженка, а отец имеет каталонское происхождение. Собственно, фамилия Льорис является каталонской.

Источник: Getty Images

Люка Эрнандес

Защитник родился в Марселе в семье профессионального французского футболиста испанского происхождения Жана-Франсуа Эрнандеса. В четыре года Люка со своей матерью и младшим братом Тео переехали в Испанию, где выступал их отец. Игрок вырос на Пиренеях и начал там профессиональную карьеру в составе мадридского Атлетико. Защитник выступал за юношеские и молодежные сборные Франции, тем не менее ждал вызова в испанскую национальную команду. Однако, так и не получив приглашение от Испании, с 2018 года начал играть за первую сборную Франции.

Италия

Оливье Жиру

Нападающего сборной Франции, возможно, лишь отдаленно можно считать представителем другой национальности, но у него течет итальянская кровь - обе бабушки футболиста были из Апеннин. После перехода в Милан он сам заявлял: "Очень горжусь, что имею итальянское происхождение, и с нетерпением жду начала этого захватывающего приключения".

Камерун

Самюэль Умтити

Будущий защитник Барселоны Самюэль Ив Ум Тити, более известный как Самюэль Умтити, родился в 1993 году в столице Камеруна Яунде, где провел первые два года своей жизни. Его семья вскоре перебралась во Францию и поселилась в Лионе, а затем переехала в Мениваль, где он начал заниматься футболом, в последствии попав в академию Лиона. Самуэль прошел через юношеские и молодежные сборные Франции, в итоге став игроком главной команды.

Источник: Getty Images

Килиан Мбаппе

Главный талант французской сборной родился в Париже в интернациональной семье и имеет африканские корни. Отец игрока Вильфрид, работавший во Франции футбольным тренером, камерунского происхождения, а мать Файза - алжирского.

Мали

Джибриль Сидибе

Защитник имеет африканские корни. Футболист вырос с тремя сестрами и двумя братьями в семье мигрантов из Мали. Родился в Труа и является воспитанником одноименного французского клуба.

Н'Голо Канте

Этот парень имеет малийские корни, родившись в семье родителей из этой африканской страны. В сборную Франции попал только в 2016 году, засветившись в составе чемпионского Лестера, а перед этим отклонил несколько приглашений от Мали.

Источник: Getty Images

Усман Дембеле

У родившегося во Франции футболиста африканские корни разнообразны. Его отец - из Мали, а мать - француженка мавританско-сенегальского происхождения.

Марокко

Адиль Рами

Защитник родился в Бастии на острове Корсика в семье марокканцев, которые в молодости переехали во Францию. На ранних этапах карьеры игрок неоднократно получал предложения от Федерации футбола Марокко, но в конечном итоге принял решение выступать за сборную Франции.

Мартиника

Рафаэль Варан

Защитник сборной Франции родился в Лилле, но имеет мартиниканские корни по отцовской линии. Его отец Гастон является уроженцем этого французского департамента в Карибском море, а мать - француженка.

Источник: Getty Images

Сенегал

Бенжамен Менди

Родители футболиста являются сенегальцами по происхождению. Сам игрок (или уже экс-игрок?) родился в Лонжюмо возле Парижа и выступал за юношеские сборные Франции, в итоге став игроком и главной национальной команды.

Того

Корентен Толиссо

Полузащитник, родившийся во Франции, имеет тоголезские корни по линии отца. Выступал за молодежные сборные Франции, но и имел право представлять команду Того, от вызова в которую отказался, отдав предпочтение французам.

Филиппины

Альфонс Ареоля

Оба родителя голкипера, отец Клето и мать Хайди, филиппинцы, которые в начале 90-х перебрались во Францию в поисках работы. Альфонс родился уже в Париже в 1993 году и является воспитанником ПСЖ. Вратарь прошел через все уровни юношеских и молодежных сборных Франции, тем не менее получал приглашения из Филиппин и в свое время не отбрасывал возможности смены футбольного гражданства.

Источник: Getty Images

Чистокровные французы

Вот так и получается, что в роду ближайших родственников нет никого кроме французов только у двоих игроков той сборной - Бенжамена Павара и Флориана Товена. А главный тренер Дидье Дешам - баск, родившийся во французской части страны Басоков.