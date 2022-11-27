Месси: У нас нет права на ошибку

Аргентинский вингер высказался о пути "альбиселесте" на мировом первенстве.

В рамках второго тура группового этапа ЧМ-2022 Аргентина победила Мексику с помощью гола и ассиста Лео Месси.

Главный герой матча поделился мыслями о трудностях, с которыми сталкивается коллектив Лионеля Скалони на ЧМ-2022.

"Мы не можем сейчас сдаться. Впереди у нас только финалы. Мы не можем ошибаться.

Мы знали, что наш ответ будет таким. Думаю, что мы справились. Мы уже давно вместе", - сказал Месси.

В данный момент "альбиселесте" занимают второе место в группе. В третьем туре им предстоит игра с Польшей.