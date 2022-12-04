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Англия - Сенегал 3:0 обзор матча и результат игры 4.12.2022

Завершился поединок чемпионата мира 2022 года между Англией и Сенегалом.
Сегодня, 22:52
Англия радуется забитому голу / Getty Images
Англия радуется забитому голу / Getty Images

В рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре сборная Англии (финалист последнего чемпионата Европы) встречалась с командой Сенегала (чемпион последнего Кубка Африки).

Команда Гарета Саутгейта на бумаге была фаворитом противостояния и заслуженно это звание подтвердила, одержав уверенную победу над сенегальцами.

Хотя пробить Эдуара Менди долго не получалось, пока в стремительной атаке Джуд Беллингем и Джордан Гендерсон не организовали первый гол своей команды. В добавленное арбитром к первому тайма время счет удвоил Гарри Кейн, для которого этот мяч стал первым на этом первенстве.

Уже после перерыва очень долго ждать еще один мяч не пришлось – Букайо Сака после прострела Фила Фодена пробил мимо голкипера и установил на табло разгромный счет. Для юного вингера этот гол стал уже третьим на мундиале.

На этом поединок, где факто был завершен. Обе команды, конечно, пробовали атаковать, но довести дело до гола не могли. Да и вообще опасных моментов было не так много. Англичане третий раз подряд не пропустили ни одного гола и теперь в четвертьфинале сыграют против Франции.

Статистика матча Англия – Сенегал 1/8 финала ЧМ-2022

Англия – Сенегал 3:0
Голы: Гендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57

Владение мячом: 61% - 39%
Удары по воротам: 8 - 10
Удары в плоскость: 4 – 1

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз (Дайер, 76), Магвайр, Шоу — Гендерсон (Филлипс, 82), Райс, Беллингем (Маунт, 76) — Сака (Рашфорд, 65), Кейн, Фоден (Гриллиш, 65).

Сенегал: Э.Мэнди — Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс (Балло Туре, 84) — И.Сарр, Н.Мэнди, Сисс (Гуйе, 46), Диатта (П.Сарр, 46) — И.Ндиае (Дьенг, 46) - Диа (Дьедиу, 72).

Предупреждение: Кулибали

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сенегал чм-2022 англия

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