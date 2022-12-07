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"Когда условия благоприятны, дела идут лучше": Феликс сравнил игру за Атлетико и сборную Португалии

Недвусмысленный намек на то, в каком стиле футболисту нравится играть.
Сегодня, 18:59
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Сборная Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года разгромила Швейцарию со счетом 6:1, завоевав место в четвертьфинале.

Одним из лучших игроков на поле был форвард Атлетико Жоау Феликс. После матча 23-летний игрок сделал выпад в сторону того, в каком стиле ему приходится играть под руководством Диего Симеоне.

"Наша игра в сборной и клубе отличается. Когда условия благоприятны, дела идут лучше", - цитирует Жоау Goal.

"Мы провели отличный матч. Пожалуй, лучший на данный момент. Мы сосредоточены и полностью верим в наши силы. Надеюсь, мы показали, что у нас отличная команда. Мы знаем, чего хотим. У нас есть поддержка и мы не будем сдерживаться".

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В 1/4 финала сборная Португалии встретится с одной из главных сенсаций турнира - сборной Марокко.

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