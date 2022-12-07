Жоао Фелиш может продолжить карьеру в английском середняке

Нет, речь не о МЮ.

23-летний Жоао Фелиш, похоже, действительно намерен покинуть Атлетико как можно скорее. Но испанские издания пишут, что лидерует в гонке за подписание нападающего Астон Вилла.

В последние сезоны за Фелишем внимательно следили МЮ, Челси, Баварии, ПСЖ и почти все европейские гранды. А теперь, когда игрок готов сделать следующий шаг в карьере, его ждет только бирмингемский клуб.

Испанская пресса пишет, что генеральный директор Атлетико уже начал переговоры с Астон Виллой. Да и агент игрока Жорже Мендеш не против такого варианта, ведь его главная цель – привести клиента в АПЛ.

Но пока неизвестно, как много захотят испанцы за свою когда-то главную звезду, а также захочет ли Фелиш переходите в клуб-средняк, а не в гранд.

В любом случае это может быть неплохой трансфер для всех сторон и очень интересный.