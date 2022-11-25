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Феликс намерен сменить клуб: европейские гранды уже выстроились в очередь

Португалец надеется, что сможет проявить себя на ЧМ.
Вчера, 22:52
Жоао Феликс / Getty Images
Жоао Феликс / Getty Images

Нападающий Атлетико и сборной Португалии Жоау Феликс намерен сменить клубную прописку уже в январе, об этом сообщает Marca. 23-летний игрок имеет некоторые проблемы с болельщиками и главным тренером клуба Диего Симеоне.

Феликс уже связался со своим агентом Жорже Мендешем, чтобы тот начал искать ему новый клуб. Сам же игрок намерен проявить себя на ЧМ в Катаре, чтобы обратить на себя внимание потенциальных покупателей.

Хотя и без этого очередь за молодым португальцем выстроилась немалая. Как минимум, уже известно об интересе от МЮ, Челси, Баварии и ПСЖ. Хотя можно предположить, что полный список гораздо больше.

Напомним, что Феликс присоединился к Атлетико в 2019 году за 127,2 млн евро. С тех пор игрок провел 129 матчей, в которых отмитился 33 голами и 18 ассистами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Жоао Фелиш

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