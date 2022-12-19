Анчелотти: Роналду и Месси - главные архитекторы современного футбольного мира
Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о соперничестве между Криштиану Роналду и Лео Месси.
По словам итальянского специалиста, вчерашняя победа на ЧМ вывела аргентинца вперед в заочной битве с португальцем.
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"Это соперничество мотивировало и Месси, и Роналду. В последние годы они были главными архитекторами футбольного мира, классно играли и забивали много голов.
Месси завершает карьеру победой на чемпионате мира, а у Роналду это по-другому. Однако у Криштиану все равно выдающаяся карьера. Особенно здесь, в Реале. Он всегда будет в сердцах фанатов", – отметил Анчелотти для Radio Anch’io.
Напомним, что Аргентина переиграла Францию в финале Мундиаля в фантастическом противостоянии.