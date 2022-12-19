Анчелотти высказался о своем будущем

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о своем будущем.

Итальянский специалист заявил, что останется в клубе до конца контракта, если его не выгонят.

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Я не знаю, какое будущее ждет меня, я живу сегодняшним днем. Пока я хорошо чувствую себя в Мадриде, у нас много целей в текущем сезоне. У меня контракт, и если Реал меня не выгонит, то я отработаю его до конца", — сказал Анчелотти для Rai Radio 1.

Контракт Анчелотти со "сливочными" истекает летом 2024 года.