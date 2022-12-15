Бразилия хочет подождать до лета, чтобы назначить тренером Анчелотти

После вылета из ЧМ-2022 сборная Бразилии уволила главного тренера Тите и теперь собирается подождать до лета, чтобы добиться назначения Карло Анчелотти, пишет Gazeta Esportiva.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) намерена дождаться, когда у Анчелотти закончится контракт, и направить ему предложение должности главного тренера сборной. Сейчас тренер еще не получил официального предложения.

В будущем CBF планирует усилить усилия, чтобы заинтересовать итальянца в этой работе, они даже готовы подождать завершения контракта Анчелотти с Реалом. Но предложение тренеру сделают только если он будет заинтересован в переговорах.

Если папа Карло примет предложение, к тому времени сборной будет управлять кто-нибудь из структуры команды. Скорее всего, временным тренером станет Рамон Менезес, который сейчас тренирует сборную U-20.

Если же Анчелотти откажется от предложения, то главным соискателем остается тренер Флуминенсе Фернандо Диниз. Он высоко оценивается и конфедерацией, и игроками.