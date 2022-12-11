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Фернандо Диниз - наиболее вероятный следующий тренер сборной Бразилии

Его уже поддерживают игроки.
Вчера, 22:09
Фернандо Диниз / Getty Images
Фернандо Диниз / Getty Images

После сенсационного вылета сборной Бразилии из чемпионата мира в Катаре главный тренер команды Тите подал в отставку. И сейчас футбольная федерация должна решить, кто же займет пост руководителя. В СМИ пишут, что наибольшей поддержкой пользуется главный тренер Флуминенсе Фернандо Диниз.

В его поддержку уже высказалась легенда мирового футбола Роналдо. Он считает, что Диниз - это именно тот человек, что нужен сборной, и не стоит смотреть на отсутствие у него трофеев, Диниз даст болельщикам шоу.

"Я думаю, что все будут удивлены. Из всего длинного списка федерация футбола Бразилии рассмотрит Фернандо Диниза. Я думаю, что и другие не упоминающиеся международные имена. Я попытаюсь выяснить это, присмотреться внимательнее — но, возможно, Фернандо Диниз был "Многие могут усомниться в нем, потому что он не выигрывал трофеи, но я думаю, что он хороший тренер", - цитирует Роналдо Marca.

Также сейчас бразильские СМИ сообщают, что кандидатуру Диниза приняли лидеры сборной. Неймар, Сильва, Алвес и другие уверены, что именно Диниз должен возглавить сборную Бразилии. Его атакующий стиль и акцент на контроле мяча нравятся игрокам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бразилии

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