Кроос метко ответил на упреки журналистки

Футболист мадридского Реала Тони Кроос метко прокомментировал ошибку испанской журналистки Кристины Куберо в своем Твиттере.

Журналистка испанского издания El Chiringuito Кристина Куберо, отвечая на вопрос, кто больше всего разочаровал ее на ЧМ-2022, назвала имена Винисиуса Джуниора и Тони Крооса.

Напомним, что 32-летний хавбек решил карьеру в сборной еще в 2021 году, и соответственно не участвовал на мундиале в Катаре. Но немец все равно нашел, что ответить женщине.

«Я знал, что кто-то свалит вину на меня», – написал хавбек Реала, добавив веселый смайл.

Sabía que alguien me iba a echar la culpa😂 https://t.co/kwPj6KPIO8 — Toni Kroos (@ToniKroos) December 23, 2022

Сборная Германия стала одним из главных провалов ЧМ-2022, даже не выйдя из группы с Испанией, Японией и Коста-Рикой.