НХЛ: Бостон, Нью-Джерси и Сент-Луис прервали победные серии
В рамках регулярного чемпионата НХЛ в четверг, 24 октября было сыграно 15 матчей.
Стоит выделить, что сразу три команды лишились своих победных серий за данный игровой день.
Речь идет о Бостон Брюинс, Нью-Джерси Дэвилс и Сент-Луис Блюз.
Баффало - Сент-Луис 6:2
Голы: Скиннер, 1, 33. Козенс, 22, Олофссон, 25, Квинн, 52, 58 - Бучневич, 21.
Детройт - Нэшвилл 3:0
Голы: Ларкин, 24, Гронек, 34, Расмуссен, 59
Каролина - Аризона 0:4
Голы: Шмальц, 1, Краус, 41, Бьюгстад, 49, Краус, 57.
Коламбус - Монреаль 1:3
Голы: Оливье, 41 - Джекай, 42, Савар, 43, Монахен, 58
Миннесота - Виннипег 6:1
Голы: Шоу, 8, Эддисон, 22, Фолиньо, 25, ,46 Капризов, 41, Болди, 49 - Коннор, 34
Нью - Джерси - Торонто 1:2
Голы: Хэмилтон, 54 - Таварес, 11, Холмберг, 14.
Питтсбург - Калгари 2:1 (буллиты)
Голы: Рутта, 2 - Дюбе. 48
Айлендерс - Эдмонтон 3:0
Голы: Пажо, 24, 26, Ахо, 28
Вашингтон - Филадельфия 3:2
Голы: Юханссон, 11, Милано, 37 Овечкин, 61 - Фрост, 5, Браун, 34.
Флорида - Бостон 5-2
Голы: Райнхарт, 1, Лунделл, 24, Барков, 35, Ткачак, 39, Экблад, 57 - Макавой, 17, Пастрнак, 46.
Анахайм - Рейнджерс 3-2
Голы: Мактавиш, 9, Куликов, 21, Терри, 26 - Гудро, 8, Шнайдер, 38.
Даллас - Чикаго 6-4
Голы: Робертсон, 13, 59, Бенн, 50, Марчмент, 53, Делландреа. 54, Факса, 58 - Джонс, 24, Атанасиу, 33, Мерфи, 36, Доми, 49
Вегас - Оттава 4:1
Голы: Стоун, 17 Каррье, 36, Карлссон, 42, Айкел, 58 - Сандерссон, 19
Колорадо - Ванкувер 3:4
Голы: Рантанен, 11, 17, Макар, 35 - Михеев, 1, Хорват, 30, Дрис, 45, Бир, 52