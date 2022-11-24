НХЛ: Бостон, Нью-Джерси и Сент-Луис прервали победные серии

В рамках регулярного чемпионата НХЛ в четверг, 24 октября было сыграно 15 матчей.

Стоит выделить, что сразу три команды лишились своих победных серий за данный игровой день.

Речь идет о Бостон Брюинс, Нью-Джерси Дэвилс и Сент-Луис Блюз.

Баффало - Сент-Луис 6:2

Голы: Скиннер, 1, 33. Козенс, 22, Олофссон, 25, Квинн, 52, 58 - Бучневич, 21.

Детройт - Нэшвилл 3:0

Голы: Ларкин, 24, Гронек, 34, Расмуссен, 59

Каролина - Аризона 0:4

Голы: Шмальц, 1, Краус, 41, Бьюгстад, 49, Краус, 57.

Коламбус - Монреаль 1:3

Голы: Оливье, 41 - Джекай, 42, Савар, 43, Монахен, 58

Миннесота - Виннипег 6:1

Голы: Шоу, 8, Эддисон, 22, Фолиньо, 25, ,46 Капризов, 41, Болди, 49 - Коннор, 34

Нью - Джерси - Торонто 1:2

Голы: Хэмилтон, 54 - Таварес, 11, Холмберг, 14.

Питтсбург - Калгари 2:1 (буллиты)

Голы: Рутта, 2 - Дюбе. 48

Айлендерс - Эдмонтон 3:0

Голы: Пажо, 24, 26, Ахо, 28

Вашингтон - Филадельфия 3:2

Голы: Юханссон, 11, Милано, 37 Овечкин, 61 - Фрост, 5, Браун, 34.

Флорида - Бостон 5-2

Голы: Райнхарт, 1, Лунделл, 24, Барков, 35, Ткачак, 39, Экблад, 57 - Макавой, 17, Пастрнак, 46.

Анахайм - Рейнджерс 3-2

Голы: Мактавиш, 9, Куликов, 21, Терри, 26 - Гудро, 8, Шнайдер, 38.

Даллас - Чикаго 6-4

Голы: Робертсон, 13, 59, Бенн, 50, Марчмент, 53, Делландреа. 54, Факса, 58 - Джонс, 24, Атанасиу, 33, Мерфи, 36, Доми, 49

Вегас - Оттава 4:1

Голы: Стоун, 17 Каррье, 36, Карлссон, 42, Айкел, 58 - Сандерссон, 19

Колорадо - Ванкувер 3:4

Голы: Рантанен, 11, 17, Макар, 35 - Михеев, 1, Хорват, 30, Дрис, 45, Бир, 52