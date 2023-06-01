"Перестаньте бояться": Чешский экс-хоккеист призвал ставить россиянам и белорусам вопросы о войне

Доминик Гашек отреагировал на отказ Арины Сабаленка заявлять, что она против того, чтобы ракеты из беларуси летели в Украину.

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек отреагировал на то, что вторая ракетка мира из беларуси Арина Сабаленка отказалась отвечать на вопросы о войне и Лукашенко.

Экс-хоккеист призвал всех журналистов мира продолжать ставить правильные вопросы россиянам и белорусам перед каждым спортивным мероприятием, где они участвуют.

"Наконец-то. Если для журналистов жизнь важнее, чем любая игра, то такие вопросы стоит задавать Арине Сабаленка, Александру Овечкину и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча.

Перестаньте бояться НХЛ, WTA и ATP - они пытаются вас запугать", - написал чех в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, что скандал с участием Сабаленка начался с того, что Марта Костюк отказалась жать ей руку после матча на Ролан Гаррос за что украинку освистали.