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Чемпион Украины по хоккею узнал потенциальных соперников в Континентальном кубке

Кременчуг постарается добиться успеха на евроарене.
Сегодня, 15:51       Автор: Митя Шитко
Кременчуг / ХК Кременчуг
Кременчуг / ХК Кременчуг

Международная федерация хоккея обнародовала список участников Континентального кубка в сезоне 2024/25.

В первом раунде турнира выступит чемпион Украины Кременчуг. 

Кроме украинского клуба в стартовом раунде будут участвовать: Мого (Латвия), Будапешт (Венгрия), Дьердьой (Румыния), Панкс Вильнюс (Литва), Сисак (Хорватия), Црвена Звезда (Сербия) и Нарва (Эстония).

Группы и места проведения первого раунда будут определены в ближайшее время. Первый раунд пройдет 17-19 октября. Победители квартетов выйдут в полуфинал, который запланирован на ноябрь. 

Прямую путевку в полуфинал Континентального кубка получили: Катовице (Польша), Ноттингем (Великобритания), Гернинг (Дания), Анже (Франция), Торпедо Усть-Каминогорск (Казахстан) и СК Кортина (Италия).

Эти шесть клубов и победители полуфиналов сформируют финальные группы, из которых по две лучшие команды выйдут в гранд-финал. Он пройдет с 15 по 18 января 2026 года.

В прошлом сезоне представителем Украины в Континетальном кубке был Сокол. Киевский клуб проиграл во всех трех играх.

Ранее сообщалось, что Флорида выиграла Кубок Стэнли во втором сезоне подряд, вновь победив Эдмонтон в финале.

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