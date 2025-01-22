iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

Студенческая сборная Украины стала бронзовым призером Универсиады-2025

Украинская команда в третий раз в истории выиграла медали на данном турнире.
Сегодня, 19:17
Студенческая сборная Украины
Студенческая сборная Украины

В среду, 22 января, студенческая сборная Украины по хоккею провела свой бронзовый финал на зимней Универсиаде-2025.

Соперником украинской команды стала сборная США.

Читай также: Медальный зачет зимней Универсиады: Украина занимает место в ТОП-10

Первый период Украина выиграла - 2:1, во второй части поединка ей также удалось дважды забросить, но и однажды пропустила. В решающем периоде команды сыграли вничью, что принесло Украине медали соревнования.

Универсиада-2025. Матч за бронзу

Украина - США 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 - 01:32 Портной, 1:1 - 02:36 Дебрито, 2:1 - 08:08 Кругляков, 3:1 - 24:57 Целегородцев, 3:2 - 32:34 Булгер, 4:2 - 39:00 Кругляков, 5:2 - 41:50 Кривоножкин, 5:3 - 43:27 Смит

Украина дважды завоевывала медали Универсиады по хоккею. В 1999 году украинцы выиграли золото, а в 2001 - бронзу. 

Золотой финал турнира состоится сегодня. В нем сыграют сборные Канады и Словакии. Начало встречи в 21:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шахтер одержал вторую победу в Лиге чемпионов, переиграв Брест Шахтер одержал вторую победу в Лиге чемпионов, переиграв Брест
Лига чемпионов: Лейпциг обыграл Спортинг, Жирона сыграет с Миланом, ПСЖ - Манчестер Сити Лига чемпионов: Лейпциг обыграл Спортинг, Жирона сыграет с Миланом, ПСЖ - Манчестер Сити
Шахтер почтил память погибших ультрас клуба на матче с Брестом Шахтер почтил память погибших ультрас клуба на матче с Брестом
Шахтер - Брест: Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Шахтер - Брест: Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Брест: Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Брест: Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Реала и Жироны в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025. Общий зачет у мужчин и женщин
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:42
Шахтер одержал вторую победу в Лиге чемпионов, переиграв Брест
Лига Чемпионов21:41
Лига чемпионов: Лейпциг обыграл Спортинг, Жирона сыграет с Миланом, ПСЖ - Манчестер Сити
Лига Чемпионов21:20
Шахтер почтил память погибших ультрас клуба на матче с Брестом
Лига Чемпионов20:46
Шахтер - Брест: Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Бокс20:41
Беринчик кратко обозначил свою цель после боя с Дэвисом
Украина20:30
Шахтер продал форварда сборной Украины в Турцию
Украина20:00
Шахтер объявил о продаже нападающего в США
Лига Европы19:50
Лига Европы: Бешикташ разгромил Атлетик
Лига Чемпионов19:35
Шахтер - Брест: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 22.01.2025
Европа19:32
Бывший легионер Динамо сменил клуб в Греции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK