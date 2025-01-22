Студенческая сборная Украины стала бронзовым призером Универсиады-2025

Украинская команда в третий раз в истории выиграла медали на данном турнире.

В среду, 22 января, студенческая сборная Украины по хоккею провела свой бронзовый финал на зимней Универсиаде-2025.

Соперником украинской команды стала сборная США.

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Первый период Украина выиграла - 2:1, во второй части поединка ей также удалось дважды забросить, но и однажды пропустила. В решающем периоде команды сыграли вничью, что принесло Украине медали соревнования.

Универсиада-2025. Матч за бронзу

Украина - США 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 - 01:32 Портной, 1:1 - 02:36 Дебрито, 2:1 - 08:08 Кругляков, 3:1 - 24:57 Целегородцев, 3:2 - 32:34 Булгер, 4:2 - 39:00 Кругляков, 5:2 - 41:50 Кривоножкин, 5:3 - 43:27 Смит

Украина дважды завоевывала медали Универсиады по хоккею. В 1999 году украинцы выиграли золото, а в 2001 - бронзу.

Золотой финал турнира состоится сегодня. В нем сыграют сборные Канады и Словакии. Начало встречи в 21:00 по Киеву.

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