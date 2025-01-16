Медальный зачет зимней Универсиады: Украина занимает место в ТОП-10

У сборной Украины есть в своем активе две золотые медали.

В итальянском городе Турин проходит зимняя Универсиада, в рамках которой принимает участие и украинская команда.

14 января биатлонисты смогли принести Украине две медали – "золото" Богдана Борковского и "бронзу" Дарьи Чалик.

16 января опять же в биатлоне Украина завоевала еще одну золотую медаль, ее завоевали Александра Меркушина и Сергей Супрун.

В целом, Украина с тремя медалями находится на шестом месте медального зачета.

ISPORT подробнее рассказывал о выступлении украинской команды на одиночной смешанной эстафете из биатлона.

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