Медальный зачет зимней Универсиады: Украина занимает место в ТОП-10
У сборной Украины есть в своем активе две золотые медали.
В итальянском городе Турин проходит зимняя Универсиада, в рамках которой принимает участие и украинская команда.
14 января биатлонисты смогли принести Украине две медали – "золото" Богдана Борковского и "бронзу" Дарьи Чалик.
16 января опять же в биатлоне Украина завоевала еще одну золотую медаль, ее завоевали Александра Меркушина и Сергей Супрун.
В целом, Украина с тремя медалями находится на шестом месте медального зачета.
ISPORT подробнее рассказывал о выступлении украинской команды на одиночной смешанной эстафете из биатлона.
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