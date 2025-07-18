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Максименко и Конрад принесли Украине первые медали Универсиады-2025

Отечественные фехтовальщицы открыли счет наград.
Сегодня, 00:14       Автор: Антон Федорцив
Анна Максименко / Rhine-Ruhr 2025
Анна Максименко / Rhine-Ruhr 2025

Украинки Анна Максименко и Эмили Конрад ярко стартовали на Универсиаде в Германии. Обе поднялись на подиум в соревнованиях шпажисток.

На групповом этапе Максименко одержала пять побед из шести возможных. Далее в плей-офф она выбила трех хозяек турнира, представительниц Бельгии и Венгрии. А в финале досадно уступила Кейлин Се из Гонконга (8:9).

Тем временем Конрад выиграла четыре поединка на групповом этапе. В плей-офф она справилась с двумя израильтянками, а также шпажистками из Таиланда и Франции. Украинка разделила "бронзу" с венгерской спортсменкой Эдиной Кардош.

Универсиада 2025 года. Рейнско-Рурский регион, Германия
Фехтование (шпага), женщины

1. Кейлин Се
2. Анна Максименко
3. Эмили Конрад
3. Эдина Кардош

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