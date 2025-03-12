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НХЛ: Виннипег одолел Рейнджерс, Вегас проиграл Питтсбургу, победы Бостона, Каролины и Миннесоты

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:35
Виннипег обыграл Рейнджерс / Getty Images
Виннипег обыграл Рейнджерс / Getty Images

В ночь на среду, 12 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 11 марта

Нью-Джерси – Коламбус – 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Хишир (Люк Хьюз, Братт), 2:0 – 10 Коттер, 3:0 – 18 Братт (Глэсс), 3:1 – 23 Оливер (Джонсон, Матейчук), 3:2 – 27 Марченко (Веренски, Фантилли), 4:2 – 36 Майер (Думулин, Ноусен), 5:2 – 41 Люк Хьюз (Братт, Глэсс), 5:3 – 50 Оливер (Дженнер)

Филадельфия – Оттава – 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Брэди Ткачак (Штюцле, Жиру), 1:1 – 23 Драйсдейл (Люкселл, Конекны), 1:2 – 24 Клевен (Батерсон, Перрон), 2:2 – 28 Аболс (Пеллетье, Йорк), 2:3 – 35 Амадио (Сэндерсон, Годетт), 2:4 – 50 Козенс, 2:5 – 59 Пинто (Сэндерсон, Амадио)

Питтсбург – Вегас – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 17 Кросби (Хэйс, Ракелль), 2:0 – 23 Кросби (Ракелль), 2:1 – 34 Дорофеев (Айкел, Хэнифин), 2:2 – 59 Хэнифин (Дорофеев, Стоун), 3:2 – 61 Карлссон (Летанг, Малкин)

Бостон – Флорида – 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 4 Куликов (Беннетт), 0:2 – 44 Самоскевич (Джонс), 1:2 – 48 Пастрняк (Линдхольм, Миттлстадт), 2:2 – 53 Лорей, 3:2 – 56 Заха (Задоров, Пастрняк)

Каролина – Тампа-Бэй – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Джарвис (Ахо), 2:0 – 32 Мартинук, 3:0 – 39 Рословик (Чэтфилд, Холл), 3:1 – 44 Гонсалвеш (Рэддиш, Хэйгл), 4:1 – 46 Уокер (Дж.Стаал)

Миннесота – Колорадо – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 1:0 – 31 Зукарелло-Асен (Болди, Росси), 1:1 – 54 Кивиранта (Жирар, Колтон)

Виннипег – Рейнджерс – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Наместников (Элерс, Перфетти), 1:1 – 11 Зибанежад (Панарин, Миллер), 2:1 – 25 Виларди (Коннор, Перфетти)

Анахайм – Вашингтон – 4:7 (2:2, 0:1, 2:4)

Шайбы: 0:1 – 2 Строум (Овечкин, Уилсон), 1:1 – 4 Труба (Ватрано, Терри), 2:1 – 5 Хеллесон (Карлссон, Зеграс), 2:2 – 18 Протас (Дюбуа, Овечкин), 2:3 – 25 Дюбуа (Чикран, Рой), 3:3 – 44 Минтюков (Хеллесон, Готье), 3:4 – 44 Протас (Макмайкл, Дюбуа), 4:4 – 46 Ватрано (Минтюков, Строум), 4:5 – 53 Дауд (Дьюхэйм, Уилсон), 4:6 – 58 Бовилье (Сандин, Дьюхэйм), 4:7 – 59 Протас (Карлсон, Овечкин)

Ванкувер – Монреаль – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Сузуки (Слафковски, Кофилд), 0:2 – 8 Слафковски, 0:3 – 28 Кофилд (Слафковски, Сузуки), 1:3 – 44 Гронек (Петтерссон), 2:3 – 51 Петтерссон (Гарланд, Гронек), 2:4 – 59 Мэтисон

Сан-Хосе – Нэшвилл – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 28 Форсберг (Бланкенбург, Свечков), 0:2 – 35 Стэмкос (Шей), 1:2 – 43 Джайлс (Грундстрем, Гудроу), 2:2 – 43 Граф (Смит), 2:3 – 46 Беллоуз (Форсберг)

Лос-Анджелес – Айлендерс – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 15 Гавриков (Спенс, Копитар), 1:1 – 28 Ли (Пелек, Пажо), 2:1 – 29 Дано (Фогеле, Мур), 3:1 – 34 Байфилд, 4:1 – 58 Даути

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