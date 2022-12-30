НХЛ: Оттава в овертайме дожала Вашингтон, Баффало разгромил Детройт

В ночь с 29 на 30 декабря прошло 11 матчей НХЛ.

Среди результатов можно выделить сложные победы Оттавы и Тампы, а также пятый подряд триумф Баффало в последних матчах.

Баффало 6 - 3 Детройт

Шайбы: Миттельштадт, 15, 30, Окпосо, 31, 34, 57, Скиннер, 21 - Кубалик, 42, 44, Остерли, 47

Вашингтон - Оттава 3:4

Шайбы: Овечкин, 1, Строум, 3, Кузнецов, 15 - Сандерсон, 8, Штюцле, 19, Дебринкет, 54, 61.

Тампа-Бэй - Нью-Йорк Рейнджерс 1:1 (буллиты 2:1)

Шайбы: Пойнт, 45 - Зибанеджад, 12

Айлендерс - Коламбус 2:1

Шайбы: Пажо, 27, Барзал, 36 - Бемстрем, 54

Сент-Луис - Чикаго 3:1

Шайбы: Ливо, 3, Русен, 28, Саад, 59 - Кейн, 9

Миннесота - Даллас 1:4

Шайбы: Капризов, 17 - Сегин, 7, 57, Джонстон, 43, Бенн, 53

Виннипег - Ванкувер 4:2

Шайбы: Шайфли, 33, 39, 59, Дюбуа, 35, - Кузьменко, 1, Гарланд, 53

Флорида - Монреаль 7:2

Шайбы: Барков, 2, 11, 15, Ткачак, 26, 47, Верхейге, 44, Луостаринен, 49

Аризона - Торонто 6:3

Шайбы: Бьюгстад, 1, Чикран, 26, Мозер, 44, Макбейн, 53, 57, Хейтон, 59 - Холмберг, 9, Ярнкрук, 12, Керфут, 31.

Колорадо - Лос-Анджелес 4:4 (0:2 буллиты)

Шайбы: Комфер, 24, Кольяно, 35, Макар, 36, Родригес, 38 - Виларди, 8, Дано, 33, Аяфалло, 41, Уокер, 14.

Сан-Хосе - Филадельфия 3:4

Шайбы: Гертл, 9, 28, Лабанк, 41 - Конекни, 10, Типпетт, 29, Лотон, 58, ДеАнджело, 6