НХЛ: Оттава в овертайме дожала Вашингтон, Баффало разгромил Детройт
В ночь с 29 на 30 декабря прошло 11 матчей НХЛ.
Среди результатов можно выделить сложные победы Оттавы и Тампы, а также пятый подряд триумф Баффало в последних матчах.
Баффало 6 - 3 Детройт
Шайбы: Миттельштадт, 15, 30, Окпосо, 31, 34, 57, Скиннер, 21 - Кубалик, 42, 44, Остерли, 47
Вашингтон - Оттава 3:4
Шайбы: Овечкин, 1, Строум, 3, Кузнецов, 15 - Сандерсон, 8, Штюцле, 19, Дебринкет, 54, 61.
Тампа-Бэй - Нью-Йорк Рейнджерс 1:1 (буллиты 2:1)
Шайбы: Пойнт, 45 - Зибанеджад, 12
Айлендерс - Коламбус 2:1
Шайбы: Пажо, 27, Барзал, 36 - Бемстрем, 54
Сент-Луис - Чикаго 3:1
Шайбы: Ливо, 3, Русен, 28, Саад, 59 - Кейн, 9
Миннесота - Даллас 1:4
Шайбы: Капризов, 17 - Сегин, 7, 57, Джонстон, 43, Бенн, 53
Виннипег - Ванкувер 4:2
Шайбы: Шайфли, 33, 39, 59, Дюбуа, 35, - Кузьменко, 1, Гарланд, 53
Флорида - Монреаль 7:2
Шайбы: Барков, 2, 11, 15, Ткачак, 26, 47, Верхейге, 44, Луостаринен, 49
Аризона - Торонто 6:3
Шайбы: Бьюгстад, 1, Чикран, 26, Мозер, 44, Макбейн, 53, 57, Хейтон, 59 - Холмберг, 9, Ярнкрук, 12, Керфут, 31.
Колорадо - Лос-Анджелес 4:4 (0:2 буллиты)
Шайбы: Комфер, 24, Кольяно, 35, Макар, 36, Родригес, 38 - Виларди, 8, Дано, 33, Аяфалло, 41, Уокер, 14.
Сан-Хосе - Филадельфия 3:4
Шайбы: Гертл, 9, 28, Лабанк, 41 - Конекни, 10, Типпетт, 29, Лотон, 58, ДеАнджело, 6