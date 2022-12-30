iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Оттава в овертайме дожала Вашингтон, Баффало разгромил Детройт

Прошли очередные матчи национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:18
Хоккеисты Баффало
Хоккеисты Баффало

В ночь с 29 на 30 декабря прошло 11 матчей НХЛ.

Среди результатов можно выделить сложные победы Оттавы и Тампы, а также пятый подряд триумф Баффало в последних матчах.

Баффало 6 - 3 Детройт

Шайбы: Миттельштадт, 15, 30, Окпосо, 31, 34, 57, Скиннер, 21 - Кубалик, 42, 44, Остерли, 47

Вашингтон - Оттава 3:4

Шайбы: Овечкин, 1, Строум, 3, Кузнецов, 15 - Сандерсон, 8, Штюцле, 19, Дебринкет, 54, 61.

Тампа-Бэй - Нью-Йорк Рейнджерс 1:1 (буллиты 2:1)

Шайбы: Пойнт, 45 - Зибанеджад, 12

Айлендерс - Коламбус 2:1

Шайбы: Пажо, 27, Барзал, 36 - Бемстрем, 54

Сент-Луис - Чикаго 3:1

Шайбы: Ливо, 3, Русен, 28, Саад, 59 - Кейн, 9

Миннесота - Даллас 1:4

Шайбы: Капризов, 17 - Сегин, 7, 57, Джонстон, 43, Бенн, 53

Виннипег - Ванкувер 4:2

Шайбы: Шайфли, 33, 39, 59, Дюбуа, 35, - Кузьменко, 1, Гарланд, 53

Флорида - Монреаль 7:2

Шайбы: Барков, 2, 11, 15, Ткачак, 26, 47, Верхейге, 44, Луостаринен, 49

Аризона - Торонто 6:3

Шайбы: Бьюгстад, 1, Чикран, 26, Мозер, 44, Макбейн, 53, 57, Хейтон, 59 - Холмберг, 9, Ярнкрук, 12, Керфут, 31.

Колорадо - Лос-Анджелес 4:4 (0:2 буллиты)

Шайбы: Комфер, 24, Кольяно, 35, Макар, 36, Родригес, 38 - Виларди, 8, Дано, 33, Аяфалло, 41, Уокер, 14.

Сан-Хосе - Филадельфия 3:4

Шайбы: Гертл, 9, 28, Лабанк, 41 - Конекни, 10, Типпетт, 29, Лотон, 58, ДеАнджело, 6


Статьи по теме

Анчелотти высказался о зимнем трансферном окне Реала Анчелотти высказался о зимнем трансферном окне Реала
Атлетико намерен продлить контракт с юным талантом Атлетико намерен продлить контракт с юным талантом
"Пенальти - трусливый способ забить гол": лучшие цитаты короля футбола - в память о Пеле "Пенальти - трусливый способ забить гол": лучшие цитаты короля футбола - в память о Пеле
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Айо Досунму и постер-данк Зайона Уильямсона возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Айо Досунму и постер-данк Зайона Уильямсона возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Фанаты Реала разочарованы женой Лунина за мэм с Месси
просмотров

Последние новости

Европа09:14
Анчелотти высказался о зимнем трансферном окне Реала
Европа08:48
Атлетико намерен продлить контракт с юным талантом
Другие страны08:30
"Пенальти - трусливый способ забить гол": лучшие цитаты короля футбола - в память о Пеле
НХЛ08:18
НХЛ: Оттава в овертайме дожала Вашингтон, Баффало разгромил Детройт
Украина07:47
УПЛ: календарь и результаты матчей
НБА07:21
НБА: Нью-Йорк без Михайлюка проиграл Сан-Антонио, Бостон победил Клипперс
Европа00:01
Эффенберг: У Левандовски в Барселоне нет таких партнеров, как были в Баварии
Вчера, 23:07
Футбол23:07
Реакция звезд мирового футбола на смерть Пеле
Украина22:54
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина22:39
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK