НХЛ: Баффало не позволил Бостону повторить рекорд лиги, Вашингтон разгромил Монреаль

В НХЛ в ночь с 31 декабря на 1 января прошло 12 матчей.

В некоторых из них результат оказался не предсказуемым. Так, Баффало не позволил Бостону повторить рекорд лиги по количеству побед за календарный год. Лидером по этому показателю является Питтсбург с 63 победами.

Не обошлось и без побед фаворитов. Вашингтон легко справился с Монреалем, Вегас обыграл Нэшвилл, а Тампа-Бэй взяла верх над Аризоной.

Бостон - Баффало 3:4

Голы: Пастрнак, 13, Бержерон, 45, Маршан, 54 - Томпсон, 17, Так, 22, 63, Козенс, 58

Коламбус - Чикаго 4:1

Голы: Бемстрем, 18 Нюквист, 23, 59 Марченко, 39 - Атанасиу, 11

Вегас - Нэшвилл 5:4

Голы: Колесар, 15, Амадио, 21, Смит, 28, Стивенсон, 44, Хейг, 62 - Форсберг, 4, 51, 59 Лозон, 12

Вашингтон - Монреаль 9:2

Голы: Густафссон, 1, Хетевей, 4, Дауд, 28, Овечкин, 29, 41, 56, Строум, 39, Юханссон, 45, Манта, 55

Лос-Анджелес - Филадельфия 2:4

Голы: Кемпе, 9, Дано, 13 - Лотон, 12, Типпетт, 29, Кейтс, 53, Конекны, 59

Тампа-Бэй - Аризона 5:3

Голы: Пойнт, 10, Сергачев, 30, Стэмкос, 31, Киллорн, 38, Хейгел, 44 - Бойд, 6, Фишер, 7, Бьюгстад, 12

Сент-Луис - Миннесота 2:5

Голы: Русен, 5, Бортуццо, 25 - Дамба, 13, Хартман, 21, 25, Сперджен, 41, Гринвэй, 55

Детройт - Оттава 4:2

Голы: Зутер, 28, Реймонд, 41, Седерблум, 42, Расмуссен, 44 - Ватсон, 10, Жиру, 15

Колорадо - Торонто 2:6

Голы: Комфер, 19, Тэйвз, 29 - Марнер, 6, Энгваль, 9, Бантинг, 21, 56, Мэттьюс, 35, Броуди, 36,

Даллас - Сан-Хосе 5:2

Голы: Павелски, 10, Робертсон, 12, Олофссон, 35, Хинц, 55, Линделл, 58 - Барабанов, 5, Линдблом, 9

Эдмонтон - Виннипег 1:2

Голы: Костин, 44 - Пионк, 16, Коннор, 46

Калгари - Ванкувер 3:2

Голы: Линдхольм, 21, Коулмэн, 29, Вигар, 34 - Дрис, 35, Петтерсон, 44