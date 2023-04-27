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Плей-офф НХЛ: Бостон уступил Флориде, Сиэтл обыграл Колорадо

Вашему вниманию результаты матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:42
Флорида обыграла Бостон / Getty Images
Флорида обыграла Бостон / Getty Images

В среду, 26 апреля, в рамках плей-офф НХЛ были сыграны два матча.

Флорида в овертайме одержала победу над Бостоном и сократила отставание в серии. Сиэтл вышел вперед в противостоянии с Колорадо, выиграв в пятом матче.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 26 апреля

Бостон – Флорида – 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 8 Дюклер (Верхэге), 1:1 – 22 Маршанд (Макэвой), 1:2 – 38 Беннетт (Казинс, Верхэге), 2:2 – 44 Бержерон (Макэвой, Маршанд), 2:3 – 45 Райнхарт (Барков, Ткачак), 3:3 – 49 Холл (Койл, Карло), 3:4 – 66 Ткачак (Верхэге)

Счет в серии: 3-2

Колорадо – Сиэтл – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Шайбы: 1:1 – 27 Маккиннон (Рантанен), 1:2 – 30 Картье (Борген, Эберле), 1:3 – 41 Гурде (Бьоркстранн, Соуси), 2:3 – 56 Родригес (Маккиннон, Тэйвс)

Счет в серии: 2-3

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