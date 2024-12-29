iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Флорида уступила Монреалю, Тампа обыграла Рейнджерс, победы Виннипега, Бостона и Каролины

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:05
Флорида проиграла Монреалю / Getty Images
Флорида проиграла Монреалю / Getty Images

В ночь на воскресенье, 29 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 28 декабря

Флорида – Монреаль – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 21 Дак (Гуле, Ньюхук), 0:2 – 33 Дак (Ньюхук), 0:3 – 37 Эванс, 0:4 – 54 Кофилд (Слафковски)

Анахайм – Филадельфия – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 24 Кэйтс (Йорк, Бринк), 1:1 – 35 Терри (Лакомб, Гудас), 1:2 – 45 Фрост (Лоутон), 1:3 – 57 Фараби

Лос-Анджелес – Эдмонтон – 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 9 Капанен (Эмберсон, Браун), 1:1 – 12 Байфилд (Кларк, Фогеле), 2:1 – 17 Фогеле (Байфилд, Спенс), 2:2 – 23 Нюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид), 2:3 – 32 Арвидссон (Драйзайтль, Подколзин), 3:3 – 42 Жанно (Фогеле, Спенс), 4:3 – 63 Байфилд (Кемпе, Дано)

Ванкувер – Сиэтл – 4:5 (1:0, 2:1, 1:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 16 Босер (Миллер, Дебраск), 1:1 – 21 Бенирс (Олексяк), 2:1 – 28 Гарланд (Соуси, Блюгерс), 3:1 – 35 Босер (Хейнен, Соуси), 4:1 – 43 Дебраск (Форборт, Миллер), 4:2 – 55 Шварц (Спронг, Данн), 4:3 – 58 Данн, 4:4 – 59 Шварц (Бьоркстранн), 4:5 – 62 Данн

Виннипег – Оттава – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 10 Штюцле (Ткачак, Батерсон), 0:2 – 24 Грейг (Жиру, Шабо), 1:2 – 32 Коннор (Моррисси, Шайфли), 2:2 – 35 Шайфли (Миллер, Элерс), 3:2 – 49 Виларди (Коннор, Элерс), 4:2 – 51 Элерс (Стэнли)

Бостон – Коламбус – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Брэзо (Лорей, Карло), 2:0 – 26 Гики, 3:0 – 28 Пастрняк (Заха, Гики), 4:0 – 46 Кепке

Каролина – Нью-Джерси – 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Шайбы: 0:1 – 22 Коттер, 1:1 – 39 Орлов (Джарвис, Уокер), 1:2 – 41 Палат (Хэмилтон, Братт), 2:2 – 41 Ахо (Рословик), 3:2 – 50 Блэйк (Бернс, Котканиеми), 4:2 – 52 Рословик (Уокер, Джарвис), 5:2 – 56 Рословик (Джарвис, Ахо)

Тампа-Бэй – Рейнджерс – 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Кучеров (Генцел, Пойнт), 1:1 – 9 Панарин (Фокс, Трочек), 2:1 – 18 Макдона (Сирелли), 3:1 – 23 Пойнт (Кучеров), 4:1 – 25 Сирелли (Хэйгл), 5:1 – 28 Генцел (Кучеров, Пойнт), 5:2 – 41 Трочек (Линдгрен), 6:2 – 54 Пол

Торонто – Вашингтон – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 3 Таварес (Пачиоретти, Бенуа), 1:1 – 4 Манджипани (Лапьер), 1:2 – 8 Чикран (Рэддиш, ван Римсдайк), 2:2 – 28 Макмэнн (Марнер, Доми), 2:3 – 29 Дауд (Манджипани, Сандин), 2:4 – 52 Уилсон (Строум, Чикран), 2:5 – 56 Овечкин (Дюбуа, Протас)

Айлендерс – Питтсбург – 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 14 Пажо (Барзэл), 1:1 – 16 Бантинг (Ракелль), 2:1 – 25 Дюклер (Нелсон, Палмиери), 3:1 – 28 Ли, 4:1 – 29 Сизикас (Хорват, Романов), 4:2 – 33 Аччари (Карлссон, Ньето), 4:3 – 40 Ракелль (Малкин, Гризлик), 5:3 – 54 Сизикас (Хольмстрем), 6:3 – 59 Ли

Сан-Хосе – Калгари – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 4 Юбердо (Кадри, Уигар), 1:1 – 23 Селебрини (Тоффоли, Веннберг), 1:2 – 26 Баклунд (Андерссон, Кадри), 1:3 – 59 Юбердо

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Рейнджерс Виннипег Джетс Монреаль Канадиенс Флорида Пантерз Тампа-Бэй Лайтнинг Бостон Брюинз Каролина Харрикейнз

Статьи по теме

НХЛ: Эдмонтон обыграл Вегас, поражения Рейнджерс и Флориды, победы Виннипега и Бостона НХЛ: Эдмонтон обыграл Вегас, поражения Рейнджерс и Флориды, победы Виннипега и Бостона
Уоррен изменил мнение о результате реванша с Усиком, но считает победителем Фьюри Уоррен изменил мнение о результате реванша с Усиком, но считает победителем Фьюри
Самые главные достижения украинского спорта в 2024 году Самые главные достижения украинского спорта в 2024 году
"Пусть сначала Паркера победит": Менеджер Усика поделился мнением о реванше с Дюбуа "Пусть сначала Паркера победит": Менеджер Усика поделился мнением о реванше с Дюбуа
Помочь журналистам

Видео

НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах
НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Сити, Ливерпуля, Наполи, Ювентуса, Милан - Рома
просмотров

Последние новости

Бокс10:55
Уоррен изменил мнение о результате реванша с Усиком, но считает победителем Фьюри
Другие10:00
Самые главные достижения украинского спорта в 2024 году
Бокс09:59
"Пусть сначала Паркера победит": Менеджер Усика поделился мнением о реванше с Дюбуа
Европа09:38
Ключевой игрок Милана получил новую травму
09:05
Чемпионат мира по дартсу: расписание и результаты матчей
НБА08:52
НБА: Лейкерс одержали победу над Сакраменто Леня, Юта без Михайлюка проиграла Филадельфии
НХЛ08:05
НХЛ: Флорида уступила Монреалю, Тампа обыграла Рейнджерс, победы Виннипега, Бостона и Каролины
Европа07:20
Футбол сегодня: матчи Манчестер Сити, Ливерпуля, Наполи, Ювентуса, Милан - Рома
Европа00:59
Флик хочет усилить одну позицию в составе Барселоны в зимнее трансферное окно
Европа00:36
Манчестер Юнайтед может подписать игрока ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK