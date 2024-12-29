НХЛ: Флорида уступила Монреалю, Тампа обыграла Рейнджерс, победы Виннипега, Бостона и Каролины
В ночь на воскресенье, 29 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 28 декабря
Флорида – Монреаль – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 21 Дак (Гуле, Ньюхук), 0:2 – 33 Дак (Ньюхук), 0:3 – 37 Эванс, 0:4 – 54 Кофилд (Слафковски)
Анахайм – Филадельфия – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 24 Кэйтс (Йорк, Бринк), 1:1 – 35 Терри (Лакомб, Гудас), 1:2 – 45 Фрост (Лоутон), 1:3 – 57 Фараби
Лос-Анджелес – Эдмонтон – 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 9 Капанен (Эмберсон, Браун), 1:1 – 12 Байфилд (Кларк, Фогеле), 2:1 – 17 Фогеле (Байфилд, Спенс), 2:2 – 23 Нюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид), 2:3 – 32 Арвидссон (Драйзайтль, Подколзин), 3:3 – 42 Жанно (Фогеле, Спенс), 4:3 – 63 Байфилд (Кемпе, Дано)
Ванкувер – Сиэтл – 4:5 (1:0, 2:1, 1:3, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 16 Босер (Миллер, Дебраск), 1:1 – 21 Бенирс (Олексяк), 2:1 – 28 Гарланд (Соуси, Блюгерс), 3:1 – 35 Босер (Хейнен, Соуси), 4:1 – 43 Дебраск (Форборт, Миллер), 4:2 – 55 Шварц (Спронг, Данн), 4:3 – 58 Данн, 4:4 – 59 Шварц (Бьоркстранн), 4:5 – 62 Данн
Виннипег – Оттава – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 10 Штюцле (Ткачак, Батерсон), 0:2 – 24 Грейг (Жиру, Шабо), 1:2 – 32 Коннор (Моррисси, Шайфли), 2:2 – 35 Шайфли (Миллер, Элерс), 3:2 – 49 Виларди (Коннор, Элерс), 4:2 – 51 Элерс (Стэнли)
Бостон – Коламбус – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Брэзо (Лорей, Карло), 2:0 – 26 Гики, 3:0 – 28 Пастрняк (Заха, Гики), 4:0 – 46 Кепке
Каролина – Нью-Джерси – 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)
Шайбы: 0:1 – 22 Коттер, 1:1 – 39 Орлов (Джарвис, Уокер), 1:2 – 41 Палат (Хэмилтон, Братт), 2:2 – 41 Ахо (Рословик), 3:2 – 50 Блэйк (Бернс, Котканиеми), 4:2 – 52 Рословик (Уокер, Джарвис), 5:2 – 56 Рословик (Джарвис, Ахо)
Тампа-Бэй – Рейнджерс – 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Кучеров (Генцел, Пойнт), 1:1 – 9 Панарин (Фокс, Трочек), 2:1 – 18 Макдона (Сирелли), 3:1 – 23 Пойнт (Кучеров), 4:1 – 25 Сирелли (Хэйгл), 5:1 – 28 Генцел (Кучеров, Пойнт), 5:2 – 41 Трочек (Линдгрен), 6:2 – 54 Пол
Торонто – Вашингтон – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 3 Таварес (Пачиоретти, Бенуа), 1:1 – 4 Манджипани (Лапьер), 1:2 – 8 Чикран (Рэддиш, ван Римсдайк), 2:2 – 28 Макмэнн (Марнер, Доми), 2:3 – 29 Дауд (Манджипани, Сандин), 2:4 – 52 Уилсон (Строум, Чикран), 2:5 – 56 Овечкин (Дюбуа, Протас)
Айлендерс – Питтсбург – 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 14 Пажо (Барзэл), 1:1 – 16 Бантинг (Ракелль), 2:1 – 25 Дюклер (Нелсон, Палмиери), 3:1 – 28 Ли, 4:1 – 29 Сизикас (Хорват, Романов), 4:2 – 33 Аччари (Карлссон, Ньето), 4:3 – 40 Ракелль (Малкин, Гризлик), 5:3 – 54 Сизикас (Хольмстрем), 6:3 – 59 Ли
Сан-Хосе – Калгари – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 4 Юбердо (Кадри, Уигар), 1:1 – 23 Селебрини (Тоффоли, Веннберг), 1:2 – 26 Баклунд (Андерссон, Кадри), 1:3 – 59 Юбердо
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