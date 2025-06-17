Названа сборная, которая заменит россию на хоккейном турнире на Олимпиаде-2026

"Трехцветные" получили шанс проявить себя после отстранения агрессора.

Французская федерация хоккея официально сообщила об участии команды на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане.

Сборная Франции получила возможность выступить в мужском и женском турнире из-за отстранения россии.

Отметим, что мужская национальная команда выступит на Играх впервые с 2002 года, а женская – впервые в истории.

Франция в рамках мужского турнира сыграет с Канадой, Швейцарией и Чехией. В женском турнире француженки выступят против Германии, Швеции, Японии и Италии.

Напомним, что мужской хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх 2026 года продлится с 11 по 22 февраля, женский — с 5 по 19 февраля.

Ранее сообщалось, что четырехкратная олимпийская чемпионка не будет выступать на зимних Играх-2026.

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