Названа сборная, которая заменит россию на хоккейном турнире на Олимпиаде-2026
Французская федерация хоккея официально сообщила об участии команды на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане.
Сборная Франции получила возможность выступить в мужском и женском турнире из-за отстранения россии.
Отметим, что мужская национальная команда выступит на Играх впервые с 2002 года, а женская – впервые в истории.
Франция в рамках мужского турнира сыграет с Канадой, Швейцарией и Чехией. В женском турнире француженки выступят против Германии, Швеции, Японии и Италии.
Напомним, что мужской хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх 2026 года продлится с 11 по 22 февраля, женский — с 5 по 19 февраля.
Ранее сообщалось, что четырехкратная олимпийская чемпионка не будет выступать на зимних Играх-2026.
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