Четырехкратная олимпийская чемпионка не будет выступать на зимних Играх-2026

Норвежская лыжница Тереза ​​Йохауг не будет стартовать в сезоне 2025/26. Скандинавка отказалась от выступления на Олимпийских играх-2026.

Я решила не участвовать в Олимпиаде. Возвращение в команду этой зимой стало для меня настоящим приключением, но, несмотря на то, что я люблю кататься на лыжах, я чувствую острую потребность проводить с семьей больше времени", - написала ​​Йохаугг в Instagram.

Опытная лыжница завоевала 6 наград на трех Олимпийских играх (2010, 2014, 2022). Самой успешной для норвежки стала Олимпиада в Пекине, где она выиграла три золота. На ЧМ-2025 после паузы в карьере ​​Йохауг взяла три серебряных и бронзовую медали.

К слову, перед Играми-2026 хоккейная сборная США в третий раз в истории триумфовала на чемпионате мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!