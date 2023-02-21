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МОК дал разъяснения по поводу нейтрального статуса для граждан стран-террористов

Оказалось, что о допуске их к Олимпиаде речь даже не идет.
Сегодня, 11:04
Олимпийские игры в Токио / Getty Images
Олимпийские игры в Токио / Getty Images

Международный олимпийский комитет отреагировал на открытое письмо, в котором множество стран потребовало разъяснений по поводу нейтрального статуса росиян и белорусов.

По словам представилей МОК речь не шла о допуске террористов на Олимпийские игры в Париже, обсуждение касалось лишь их участие в соревнованиях в Азии.

А что касается ОИ-2024, здесь МОК так и не смог дать четкий ответ, сославшись на то, что сейчас в ситуации слишком много неизвестных.

"Каковы критерии для определения, активно ли росийский или белоруский спортсмен поддерживает войну? Сейчас ведётся разработка первичной концепции условий участия.

Решение не принято. Как могут выглядеть детали, предстоит проработать и принять решение. На данном этапе преждевременно пытаться ответить на этот вопрос", - говорится в заявлении.

 


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