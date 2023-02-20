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Более 30 стран потребовали от МОК объяснений по поводу статуса спортсменов из стран-террористов

Может, теперь они поймут, что это плохое решение?
Сегодня, 22:04
Олимпийские игры в Пекине / Getty Images
Олимпийские игры в Пекине / Getty Images

Множество стран, включая и будущую хозяйку Олимпийских игр Францию, послали в МОК письмо, в котором потребовали объяснений по поводу допуску росийских и белоруских спортсменов.

Напомним, что течение последних месяцев МОК раздумывает, стоит ли допускать спортсменов из стран-террористов хотя бы под нейтральным флагом.

В открытом письме содержится требование объяснить понятие "нейтральности". И если не будет дан исчерпывающий ответ, страны будут категорически против участия росиян и белорусов в соревнованиях.

"Пока эти фундаментальные вопросы и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей относительно действенности модели "нейтральности" не будет решено, мы не согласны с тем, чтобы российские и белорусские спортсмены должны быть допущены к соревнованиям.

Кроме того, в России и Беларуси спорт и политика тесно переплетены. Сильные связи и аффилированность росийских спортсменов с росийскими военными также вызывают явную обеспокоенность", - заявили страны.

В число подписавших письмо входят: США, Германия, Франция, Великобритания, Австрия, Бельгия, Хорватия, Польша, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Исландия, Ирландия, Южная Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения и Швеция.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина олимпиада

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