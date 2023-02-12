Президент МОК: История покажет, кто сделал больше для мира

Несмотря на появившуюся оппозицию из 35 стран, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах по прежнему считает гениальной идею допустить российских и белорусских спортсменов не только к Олимпиаде-2024, но и к другим соревнованиям уже в 2023 году.

Он хочет вернуть их, так как "две особые экспертки Совета ООН по правам человека выразили беспокойство", так как считают, что исключение российских и белорусских атлетов только из-за паспорта - нарушения прав человека.

"МОК придерживается прав человека, как и международные спортивные федерации, поэтому мы должны реагировать на эти беспокойства. Нам нужно понять, почему мы не можем допускать российских пловцов, но при этом допускаем теннисистов?", - цитирует Баха Суспільне.

"Мы видели на Australian Open, что украинка играла против нейтральной теннисистки с российским паспортом, а белорусская теннисистка даже победила на турнире. Так что, почему это невозможно в отношении пловцов или гимнастов?".

Бах считает, что правительства стран не могут решать, кто и где может соревноваться.

"Мы видели некоторые заявления от стран Балтии и других, они выразили свое беспокойство. К сожалению, они не поднимали вопрос о правах человека - по крайней мере, до сегодняшнего дня у нас нет на это ответа. Но нам серьезно нужно рассмотреть эти вопросы".

"Напоследок, это не прерогатива правительств решать, кто и в каких видах спорта мжет соревноваться, иначе это станет концом международного спорта, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, в каком мы к этому привыкли".

"Рассмотрим этот вопрос, попробуем найти решение и справедливость, как миссию спорта. Ведь миссия спорта - объединять, не разделять и не стать предпосылкой для больших конфронтаций и эскалаций. Наша миссия - мир".

При этом президент МОК не думает, что поддерживая спортсменов стран-агрессоров, он встал "не на ту сторону истории".

"История покажет, кто сделал больше для мира: тот, кто пытался держаться определенных линий и коммуницировать, или те, кто пытались изолировать и разделять".

"У нас был положительный опыт в олимпийском движении, можете вспомнить, как это было с Северной и Южной Кореями, или что мы могли сделать с Израилем и Палестиной, либо же в случае с Косово или многими другими конфликтами. Наша роль - объединять людей".

Бах также рассказал о предложении президента Украины Владимира Зеленского посетить Бахмут, чтобы собственными глазами увидеть то, как страна-террорист уничтожает украинские города.

"Я видел этот твит, у нас была длительная дискуссия, мы говорили по телефону. Видел разные заявления, они имеют значение. Мы вместе со всеми украинцами, украинскими атлетами".

"С человеческой точки зрения понимаем их реакцию и разделяем с ними все их страдания. Именно поэтому мы их поддерживаем и солидарны с ними - вне зависимости от того, живут они в Украине или за ее пределами".

Ранее известные норвежские биатлонисты, во главе с Йоханнесом Бе, выступили против возвращения российских и белорусских спортсменов.