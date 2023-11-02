Аналитики считают, что Украина заработает лишь 18 медалей на ОИ-2024

И с этим результатом мы войдем в топ-15.

Украина займет 15-е место в медальном зачете на Олимпийских играх в Париже, считат аналитики Gracenote.

Они собрали данные по выступлениям спортсменов на Олимпиаде в Токио, а также на различных соревнованиях после нее.

Победу в медальном зачете аналитики отдали США, которая по их прогнозам заработает 38 золотых + 44 серебрянных + 45 бронзовых = 127 медалей.

Украина же займет 15-ю строчку с 2 + 7 + 9 = 18 медалями. В Токио, напомним, наши спортсмены заработали 19 медалей и оказались на 44-м месте в общем зачете.

Отметим, что аналитики не брали в расчет росию и белорусь, которые отстранены от международных соревнований.

Ранее, напомним, Харлан заявила, что сборная Украины по фехтованию сумеет пробиться на ОИ-2024.

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