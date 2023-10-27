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Харлан: У нас очень хорошие шансы пробиться на Олимпийские игры-2024

Украинка считает, что у сборной есть все возможности, чтобы квалифицироваться на парижскую Олимпиаду.
Вчера, 21:08
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Недавно Ольга Харлан победила на своем первом турнире, который прошел в Стамбуле. Там она оказалась сильнее еще одной украинки Алины Комащук.

В новом интервью для Суспільне Спорт Ольга поделилась ощущениями от первого турнира после скандального чемпионата мира, где он получила черную карточку из-за отказа пожать руку фехтовальщице из страны-террористки.

"Могу сказать, что было тяжело. И сейчас не очень хорошо, потому что все же те события на меня как-то повлияли. Но я нацелена на работу и очень важно знать, чего я хочу, знать свою цель. Поэтому и было решение поехать в Турцию (на турнир)". - заявила Харлан.

"Мы тренируемся здесь (в Турции) с начала сентября. Ближайшие старты у нас 10 ноября - Кубок мира в Алжире, продолжение олимпийской квалификации. Там также будут личные и командные соревнования".

Источник: Getty Images

Она призналась, что сборная Украины планирует вернуться домой, чтобы провести специальный турнир.

"Будем ли соревноваться в Украине? Планируем. У нас будет турнир памяти Андриевского, он пройдет во Львове, кажется, 21 декабря. Мы всей сборной приедем туда и будем тренироваться. Поедем домой, потому что уже давно не были там".

По мнению Ольги, у украинской команды есть все шансы, чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры-2024.

"Шансы есть, у нас большой шанс. Мы идем пятые в олимпийской квалификации как первая европейская команда на попадание на Олимпийские игры. Надо просто выходить, фехтовать, делать то, что мы можем. А можем много. Считаю, что нам нужно сейчас только подниматься и добывать очки".

Ранее Ольга Харлан прокомментировала действия Международной федерации фехтования, которая продолжает допускать россиян к соревнованиям.

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