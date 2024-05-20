Украина примет участие в Олимпиаде-2024

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт и исполняющий обязанности Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сообщили, что Украина едет на Олимпиаду-2024.

Об этом решении они заявили в ходе встречи с представителями украинских и иностранных медиа.

"Наши спортсмены – это герои, которые тренируются в условиях оккупации, под обстрелами, часто теряя близких. Их мужество и воля к победе заслуживают наибольшего уважения и поддержки".

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На сайте Минмолодежьспорта говорится, что "эти Игры имеют особое значение для Украины, ведь это возможность показать миру нашу волю и силу духа. Лозунг Украины на Олимпийских играх: "The Will to Win".

На этот раз для Украины Олимпиада — это, в первую очередь, большой экран к миру. Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать. Сам факт, что в Париже выступают под украинским флагом, является большим проявлением силы воли".

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. В настоящее время на счету Украины 99 лицензий.

Напомним, украинским спортсменам разработали рекомендации по поведению с россиянами и белорусами на Олимпиаде.

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