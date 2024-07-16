Академическая гребля на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по академической гребле на Олимпийских играх в Париже.
Украинская сборная отправит на Олимпиаду во французском Париже среди прочих и команду академической гребли.
К сожалению, не выступит на Олимпиаде Наталья Довгодько в составе парной четверки, где ее заменит Евгения Довгодько. Сама же Евгения из-за этого не выступит в одиночку.
Состав сборной Украины по велосипедной гонке на Олимпиаду
Двойка парная, легкий вес:
- Игорь Хмара
- Станислав Ковалев
Парная четверка:
- Евгения Довгодько
- Екатерина Дудченко
- Дарья Верхосмотр
- Анастасия Коженкова
Расписание и результаты соревнований украинцев
- 27.07 предварительные заплывы у женщин
- 28.07 предварительные заплывы мужчин
- 29.07 дополнительные заплывы у женщин
- 29.07 дополнительные заплывы мужчин
- 31.07 полуфиналы у мужчин
- 31.07 финал у женщин
- 02.08 финал у мужчин
Также на ISPORT доступен календарь на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.
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