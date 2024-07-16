Академическая гребля на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по академической гребле на Олимпийских играх в Париже.

Украинская сборная отправит на Олимпиаду во французском Париже среди прочих и команду академической гребли.

К сожалению, не выступит на Олимпиаде Наталья Довгодько в составе парной четверки, где ее заменит Евгения Довгодько. Сама же Евгения из-за этого не выступит в одиночку.

Состав сборной Украины по велосипедной гонке на Олимпиаду

Двойка парная, легкий вес:

Игорь Хмара

Станислав Ковалев

Парная четверка:

Евгения Довгодько

Екатерина Дудченко

Дарья Верхосмотр

Анастасия Коженкова

Расписание и результаты соревнований украинцев

27.07 предварительные заплывы у женщин

28.07 предварительные заплывы мужчин

29.07 дополнительные заплывы у женщин

29.07 дополнительные заплывы мужчин

31.07 полуфиналы у мужчин

31.07 финал у женщин

02.08 финал у мужчин

Также на ISPORT доступен календарь на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.

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