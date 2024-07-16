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Академическая гребля на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по академической гребле на Олимпийских играх в Париже.
Сегодня, 21:06
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images

Украинская сборная отправит на Олимпиаду во французском Париже среди прочих и команду академической гребли.

К сожалению, не выступит на Олимпиаде Наталья Довгодько в составе парной четверки, где ее заменит Евгения Довгодько. Сама же Евгения из-за этого не выступит в одиночку.

Состав сборной Украины по велосипедной гонке на Олимпиаду

Двойка парная, легкий вес:

  • Игорь Хмара
  • Станислав Ковалев

Парная четверка:

  • Евгения Довгодько
  • Екатерина Дудченко
  • Дарья Верхосмотр
  • Анастасия Коженкова

Расписание и результаты соревнований украинцев

  • 27.07 предварительные заплывы у женщин
  • 28.07 предварительные заплывы мужчин
  • 29.07 дополнительные заплывы у женщин
  • 29.07 дополнительные заплывы мужчин
  • 31.07 полуфиналы у мужчин
  • 31.07 финал у женщин
  • 02.08 финал у мужчин

Также на ISPORT доступен календарь на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.

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