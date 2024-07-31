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Украинки драматично проиграли борьбу за медали в академической гребле

Украинская парная четверка стала пятой в финале соревнований.
Сегодня, 13:58
Украинки финишировали пятыми / Getty Images
Украинки финишировали пятыми / Getty Images

В среду, 31 июля, на Олимпийских играх-2024 в Париже состоялись соревнования по академической гребле в женских парных четверках.

Украину в финале представляли Евгения Довгодько, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова, Екатерина Дудченко.

Украинки от начала гонки взяли хороший темп и отлично прошли первые 1500 метров, ведя борьбу за второе-третье места. Тем не менее на завершающем отрезке дистанции украинские спортсменки позволили себя обойти и в итоге финишировали только на пятой позиции.

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Золото Олимпиады в этой дисциплине завоевали британки. Вторыми стали нидерландские спортсменки, а замкнула тройку призеров команда Германии.

Академическая гребля
Женские парные четверки. Финал

  1. Великобритания - 6.16,31
  2. Нидерланды - 6.16,46
  3. Германия - 6.19,70
  4. Швейцария - 6.20,12
  5. Украина - 6.23,05
  6. Китай - 6.27,08

Напомним, на ISPORT доступно полное расписание и результаты украинцев в академической гребле на Олимпиаде-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: академическая гребля Олимпиада-2024

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