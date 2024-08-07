Украинку заставили залепить часть фразы "I am Ukrainian" на каноэ во время Олимпиады-2024

Украинской спортсменке Анастасии Рыбачок запретили выступать с фразой "I am Ukrainian" ("Я - украинка") на каноэ на Олимпийских играх-2024.

Серебряную призерку Токио-2020 в каноэ-двойке (вместе с Людмилой Лузан) заставили залепить часть надписи на ее собственной лодке, с которой она прибыла в Париж, из-за позиции Международной федерации каноэ, усмотревшей в тех словах политическую пропаганду.

Фото: Facebook Анастасии Рыбачок

Об этом рассказал главный тренер сборной Украины Игорь Нагаев.

"Получился такой казус: Анастасия Рыбачок заказала лодку, и там на ней было написано "I am Ukrainian" ("Я - украинка"). Организаторам соревнований это очень не понравилось, они сказали, что это политическая реклама. Но ведь это абсурд, мы считаем. Однако правила есть правила. Мы заклеили борт лодки с помощью наклейки и ляпку поставили, что получается просто "Ukraine" ("Украина")".

Фото: Телебачення Торонто

"В этом году очень конкретно: если мы пишем какой-то лозунг на лодке, нас заставляют его заклеить. Это очень нас удивляет и раздражает. Даже наше выражение "Слава Украине - Героям слава", которое мы наклеивали на некоторых лодках на международных соревнованиях, организаторы заставляли заклеивать. У них это правило. Для нас это нормально, мы с этим живем, а для европейцев - не знаю, что-то политическое.

Все знают, что проходит на международных соревнованиях с нашими спортсменами. В прошлом году это было свободнее, а в 2022 году выходили на награждение с лозунгами против войны и насилия", - добавил тренер в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, что Анастасия Рыбачок на Олимпийских играх-2024 представлена ​​в каноэ-двойке вместе с Людмилой Лузан, а также в каноэ-одиночке.

На ISPORT доступны расписание и результаты украинцев в гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024.

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