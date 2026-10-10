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Костевич и Коростылев принесли Украине первую медаль на этапе Кубка мира

Украинцы стали третьими по стрельбе из пистолета.
Сегодня, 17:10       Автор: Андрей Безуглый
Елена Костевич и Павел Коростылев / ISSF
Елена Костевич и Павел Коростылев / ISSF

Елена Костевич и Павел Коростылев завоевали медаль на этапе Кубка мира в Каире.

Украинская пара приняла участие в в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

В квалификации Костевич и Коростылев заняли второе место и пробились в финал четырех.

Однако в финале украинцы выступили несколько хуже, заняв третье место с 413.4 баллами.  Для сборной Украины это первая медаль на этапе в Каире.

Кубок мира ISSF. Пневматический пистолет, 10 м. Смешанные команды. Финал

  1. Франция (Камий Енджеевски / Флориан Мочко) — 479,5 балла
  2. Латвия (Агате Расмане / Эмильс Васерманис) — 479,0
  3. Украина (Елена Костевич / Павел Коростылёв) — 413,4
  4. Великобритания (Шарлотта Хикс / Джеймс Миллер) — 351,9

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