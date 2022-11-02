Женская сборная Украины по гандболу прошла в следующий раунд отбора на Чемпионат мира

В рамках первого раунда отбора на ЧМ женская сборная Украины по гандболу встретилась с Люксембургом

Во втором матче противостояния "желто-синие" добыли победу со счетом 11:30.

Лучшей гандболисткой матча стала Марина Коновалова. На ее счету 6 забитых голов.

В первом матче украинки одержали победу со счетом 36 - 13. В следующем раунде будут разыгрываться путевки на Мундиаль.

Соперник подопечных Виталия Андронова станет известным позже. Мировое первенство пройдет в Дании, Швеции и Норвегии.

Люксембург - Украина 11:30