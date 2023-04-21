Украинская тяжелоатлетка в третий раз стала абсолютной чемпионкой Европы

Ирина Деха в четвертый раз и третий подряд стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.

Украинская спортсменка завоевала золото на чемпионате в Ереване в весе до 81 кг. В этот раз Ирина защищала свой титул, выиграв два предыдущие чемпионаты.

С первой же попытки Деха взяла 115 кг в рывке, и сразу же получила золото за свой результат. Ни одна из соперниц так и не смогла повторить ее успех. Но уже в следующих попытках Ирина взяла уже 123 кг, установив личный рекорд.

В толчке же нашей спортсменке покорился вес в 135 кг. Суммарный результат Ирины 123 кг (рывок) + 135 кг (толчок) = 258 кг, обойдя ближайшую соперницу на 24 кг общей массы.

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