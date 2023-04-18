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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике: все медали украинцев

Представляем вашему вниманию все заработанные украинцами медали на континентальном первенстве по тяжелой атлетике.
Сегодня, 19:29
Камила Конотоп / https://suspilne.media/
Камила Конотоп / https://suspilne.media/

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в столице Армении в городе Азербайджан с 15 по 23 апреля.

Участие в турнире не принимают представители стран-террористов, а Украину представляет сразу 15 атлетов.

Медали сборной Украины на ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике:

Золото: 

  • Камила Конотоп, 59 кг (рывок)
  • Камила Конотоп, 59 кг (толчок)
  • Камила Конотоп, 59 кг (сумма)

Серебро:

  • Светлана Самуляк, 55 кг (рывок)
  • Светлана Самуляк, 55 кг (толчок)
  • Светлана Самуляк, 55 кг (сумма)
  • Мария Гангур, 64 кг (сумма)

Бронза:

  • Ангелина Ломачинская, 49 кг (рывок)
  • Ангелина Ломачинська, 49 кг (сумма)
  • Надежда Шпилька, 59 кг (рывок)
  • Надежда Шпилька, 59 кг (толчок)
  • Надежда Шпилька, 59 кг (сумма)
  • Мария Гангур, 64 кг (рывок)

Не смогли завоевать медаль Дмитрий Вороновский (до 55 кг), занявший общее пятое место в своей весовой категории. Павел Залипский показал лишь седьмой результат в весовой категории до 61 кг.

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Анна Давыдова, выступавшая в одном весе с Марией Гангур (до 64 кг), показала не лучший результат в толчке, который позволил ей занять только седьмую позицию.

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