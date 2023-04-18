Чемпионат Европы по тяжелой атлетике: все медали украинцев
Представляем вашему вниманию все заработанные украинцами медали на континентальном первенстве по тяжелой атлетике.
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в столице Армении в городе Азербайджан с 15 по 23 апреля.
Участие в турнире не принимают представители стран-террористов, а Украину представляет сразу 15 атлетов.
Медали сборной Украины на ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике:
Золото:
- Камила Конотоп, 59 кг (рывок)
- Камила Конотоп, 59 кг (толчок)
- Камила Конотоп, 59 кг (сумма)
Серебро:
- Светлана Самуляк, 55 кг (рывок)
- Светлана Самуляк, 55 кг (толчок)
- Светлана Самуляк, 55 кг (сумма)
- Мария Гангур, 64 кг (сумма)
Бронза:
- Ангелина Ломачинская, 49 кг (рывок)
- Ангелина Ломачинська, 49 кг (сумма)
- Надежда Шпилька, 59 кг (рывок)
- Надежда Шпилька, 59 кг (толчок)
- Надежда Шпилька, 59 кг (сумма)
- Мария Гангур, 64 кг (рывок)
Не смогли завоевать медаль Дмитрий Вороновский (до 55 кг), занявший общее пятое место в своей весовой категории. Павел Залипский показал лишь седьмой результат в весовой категории до 61 кг.
Читай также: Украина показала лучший за шесть лет результат на Евро по спортивной гимнастике
Анна Давыдова, выступавшая в одном весе с Марией Гангур (до 64 кг), показала не лучший результат в толчке, который позволил ей занять только седьмую позицию.