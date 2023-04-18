Чемпионат Европы по тяжелой атлетике: все медали украинцев

Представляем вашему вниманию все заработанные украинцами медали на континентальном первенстве по тяжелой атлетике.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в столице Армении в городе Азербайджан с 15 по 23 апреля.

Участие в турнире не принимают представители стран-террористов, а Украину представляет сразу 15 атлетов.

Медали сборной Украины на ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике:

Золото:

Камила Конотоп, 59 кг (рывок)

Камила Конотоп, 59 кг (толчок)

Камила Конотоп, 59 кг (сумма)

Серебро:

Светлана Самуляк, 55 кг (рывок)

Светлана Самуляк, 55 кг (толчок)

Светлана Самуляк, 55 кг (сумма)

Мария Гангур, 64 кг (сумма)

Бронза:

Ангелина Ломачинская, 49 кг (рывок)

Ангелина Ломачинська, 49 кг (сумма)

Надежда Шпилька, 59 кг (рывок)

Надежда Шпилька, 59 кг (толчок)

Надежда Шпилька, 59 кг (сумма)

Мария Гангур, 64 кг (рывок)

Не смогли завоевать медаль Дмитрий Вороновский (до 55 кг), занявший общее пятое место в своей весовой категории. Павел Залипский показал лишь седьмой результат в весовой категории до 61 кг.

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Анна Давыдова, выступавшая в одном весе с Марией Гангур (до 64 кг), показала не лучший результат в толчке, который позволил ей занять только седьмую позицию.