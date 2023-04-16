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Украина показала лучший за шесть лет результат на Евро по спортивной гимнастике

Украинские гимнасты завоевали четыре медали, в том числе "золото".
Вчера, 21:01
Илья Ковтун / Getty Images
Илья Ковтун / Getty Images

В воскресенье, 16 апреля в турецкой Анталии подошел к концу чемпионат Европы по спортивной гимнастике.

Евро прошло не только в качестве борьбы за награды, но и в качестве квалификации на Олимпийские игры 2024 года в командных соревнованиях - для этого было необходимо попасть в ТОП-13 по итогам турнира.

К сожалению, женская сборная Украины заняла лишь 16-е место. Но в то же самое время мужская сборная показала 9-й результат.

Стоит отметить, что Украина претендовала на шесть наград: Илья Ковтун пробился в пять финалов, еще один на счету Игоря Радивилова.

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В итоге Ковтун выиграл сразу три комплекта наград: дебютное "золото" за выступление на параллельных брусьях и по "бронзе" во многоборье и упражнениях на перекладине (медаль за перекладину стала для Украины первой с 2009 года).

Илья Ковтун
Илья Ковтун / Источник: Getty Images

Радивилов в свою очередь завоевал бронзовую медаль в опорном прыжке, уступив второму месту всего 0.266 балла.

За счет четырех завоеванных наград сборная Украины заняла пятое место в медальном зачете. Как сообщает Суспільне, впервые с 2017 года Украина завоевала четыре медали.

Тогда Олег Верняев был в роли Ковтуна, выиграв три медали. А роль Радивилова отыграл сам Игорь.

Победителем медального зачета стала Великобритания, завоевавшая сразу девять наград (4 "золота", 4 "серебра", одна "бронза").

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивная гимнастика Игорь Радивилов Илья Ковтун

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