iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Три из трех: Романчук заработал очередную лицензию на участие в Олимпиаде-2024

Украинец выступит на Олимпийских играх в трех разных заплывах.
Сегодня, 19:54
Михаил Романчук / Getty Images
Михаил Романчук / Getty Images

В воскресенье, 16 апреля, состоялись очередные квалификационные выступления для получения лицензии на участие в предстоящей Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

В квалификационном заплыве на 800 м участвовал украинец Михаил Романчук.

Как и в случае с двумя предыдущими случаями, 26-летний пловец выборол для себя лицензию, пройдя дистанцию за 7:47.12 при том, что норматив составляет 7:51.65, сообщает Суспільне.

Стоит отметить, что в 2020 году Романчук проплыл эту дистанцию за 7:25.73, что позволило ему завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.

Напомним, что несколькими днями ранее Михаил Романчук сдал норматив на 1500 м - три года назад он на все той же Олимпиаде в Токио стал серебряным призером в данной дисциплине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плавание олимпийские игры олимпиада Михаил Романчук

Статьи по теме

Романчук завоевал вторую лицензию на Олимпиаду-2024 в плавании Романчук завоевал вторую лицензию на Олимпиаду-2024 в плавании
Романчук добыл лицензию на участие в Олимпиаде-2024, где выступит на новой для себя дистанции Романчук добыл лицензию на участие в Олимпиаде-2024, где выступит на новой для себя дистанции
Хави обвинил газон на стадионе Хетафе в потере очков Барселоны Хави обвинил газон на стадионе Хетафе в потере очков Барселоны
Защитник Манчестер Юнайтед провел сотый матч за клуб Защитник Манчестер Юнайтед провел сотый матч за клуб
Помочь журналистам

Видео

Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя
Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Робертсон легко одолел китайского соперника
просмотров

Последние новости

Европа21:52
Хави обвинил газон на стадионе Хетафе в потере очков Барселоны
Европа21:43
Защитник Манчестер Юнайтед провел сотый матч за клуб
Европа21:24
Дубль Гризманна помог Атлетико обыграть Альмерию
НБА21:10
Плей-офф НБА: начался первый раунд
Гимнастика21:01
Украина показала лучший за шесть лет результат на Евро по спортивной гимнастике
Европа20:53
Сассуоло добыл минимальную победу над Ювентусом
Европа20:36
Антони принес Манчестер Юнайтед победу над Ноттингем Форест
Украина20:21
УПЛ: Шахтер обыграл Львов, Черноморец уступил Ворскле
ММА20:12
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа19:59
Артета - о ничье с Вест Хэмом: Огромное разочарование
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK