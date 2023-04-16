Три из трех: Романчук заработал очередную лицензию на участие в Олимпиаде-2024

В воскресенье, 16 апреля, состоялись очередные квалификационные выступления для получения лицензии на участие в предстоящей Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

В квалификационном заплыве на 800 м участвовал украинец Михаил Романчук.

Как и в случае с двумя предыдущими случаями, 26-летний пловец выборол для себя лицензию, пройдя дистанцию за 7:47.12 при том, что норматив составляет 7:51.65, сообщает Суспільне.

Стоит отметить, что в 2020 году Романчук проплыл эту дистанцию за 7:25.73, что позволило ему завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.

Напомним, что несколькими днями ранее Михаил Романчук сдал норматив на 1500 м - три года назад он на все той же Олимпиаде в Токио стал серебряным призером в данной дисциплине.