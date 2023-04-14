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Романчук завоевал вторую лицензию на Олимпиаду-2024 в плавании

Украинский спортсмен выполнил норматив на дистанции, на которой брал олимпийское серебро.
Сегодня, 20:11
Михаил Романчук / Getty Images
Михаил Романчук / Getty Images

Украинец Михаил Романчук добыл вторую лицензию в плавание на летние Олимпийские игры-2024 в Париже.

После недавнего успеха в заплыве на 400 метров украинский спортсмен также выполнил норматив на дистанции 1500 метров вольным стилем.

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Для завоевания олимпийской лицензии нужно было уложиться в 15:00.99, украинец же преодолел дистанцию за 14:40.21.

Романчук третий раз отобрался на Олимпийские игры в 1500 метров вольным стилем. Ранее на этой дистанции украинский пловец дебютировал в Рио-2016, а в Токио-2020 завоевал серебряную медаль.

Последний заплыв Романчук проведет в воскресенье, 16 апреля, на дистанции 800 метров вольным стилем, где на его счету бронзовая награда на Играх в Токио.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плавание Михаил Романчук Олимпиада-2024

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