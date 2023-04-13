iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Романчук добыл лицензию на участие в Олимпиаде-2024, где выступит на новой для себя дистанции

Эта лицензия стала первой для Украины в плавании.
Вчера, 20:45
Михаил Романчук / Getty Images
Михаил Романчук / Getty Images

Михаил Романчук добыл лицензию на участие в предстоящих Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

Как сообщает Суспільне, Михаил смог сдать норматив в заплыве на 400 м вольным стилем.

Для попадания на ОИ-2024, 26-летний украинец должен был уложиться в 3:46.78 - он же прошел дистанцию за 3:46.66, благодаря чему завоевал для Украины первую лицензию в плавании.

Стоит отметить, что для Романчука это будет новый опыт: ранее в 2016 и 2020 годах двукратный олимпийский призер не принимал участия в заплывах на эту дистанцию.

Читай также: Мужская и женская сборные Украины по баскетболу получили новых тренеров

Далее по графику у Михаила Романчука заплыв на 1500 м вольным стилем в пятницу, 14 апреля, и заплыв на 800 м также вольным стилем в воскресенье, 16 апреля. Соревнования пройдут в формате квалификационных заплывов (утренняя сессия) и финалов (вечерняя сессия).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина плавание олимпийские игры олимпиада Михаил Романчук

Статьи по теме

Беленюк опубликовал фото указа правительства про запрет украинцам участвовать в соревнованиях, где есть россияне Беленюк опубликовал фото указа правительства про запрет украинцам участвовать в соревнованиях, где есть россияне
Элина Свитолина проиграла румынской теннисистке Элина Свитолина проиграла румынской теннисистке
Зозуля эмоционально отреагировал на очередное зверство солдат рф Зозуля эмоционально отреагировал на очередное зверство солдат рф
УПЛ: Шахтер одержал победу над Львовом УПЛ: Шахтер одержал победу над Львовом
Помочь журналистам

Видео

Реал - Челси 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Реал - Челси 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:28
Лига Европы-2022/23: Манчестер Юнайтед упустил победу над Севильей, Ювентус обыграл Спортинг
Лига Европы00:20
Севилья за счет двух автоголов на последних минутах вырвала ничью у Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус переиграл Спортинг в трудном противостоянии
Европа23:37
Игрок Ювентуса в слезах покинул поле из-за приступа тахикардии
Теннис23:26
WTA вернется к проведению турниров в Китае несмотря на секс-скандал с правительством и местной теннисисткой
Другие23:14
Беленюк опубликовал фото указа правительства про запрет украинцам участвовать в соревнованиях, где есть россияне
Европа23:06
ФА не накажет арбитра, ударившего игрока Ливерпуля локтем
НБА22:35
Тренер Сакраменто Леня был признан коллегами лучшим тренером по итогам регулярки
Европа22:30
Воссоединение с Криштиану: Ан-Наср намерен пригласить Зидана
Киберспорт22:25
Отбор на Paris Major 2023: Monte обыграли россиян, G2 сыграют с Vitality
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK