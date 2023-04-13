Романчук добыл лицензию на участие в Олимпиаде-2024, где выступит на новой для себя дистанции

Эта лицензия стала первой для Украины в плавании.

Михаил Романчук добыл лицензию на участие в предстоящих Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

Как сообщает Суспільне, Михаил смог сдать норматив в заплыве на 400 м вольным стилем.

Для попадания на ОИ-2024, 26-летний украинец должен был уложиться в 3:46.78 - он же прошел дистанцию за 3:46.66, благодаря чему завоевал для Украины первую лицензию в плавании.

Стоит отметить, что для Романчука это будет новый опыт: ранее в 2016 и 2020 годах двукратный олимпийский призер не принимал участия в заплывах на эту дистанцию.

Читай также: Мужская и женская сборные Украины по баскетболу получили новых тренеров

Далее по графику у Михаила Романчука заплыв на 1500 м вольным стилем в пятницу, 14 апреля, и заплыв на 800 м также вольным стилем в воскресенье, 16 апреля. Соревнования пройдут в формате квалификационных заплывов (утренняя сессия) и финалов (вечерняя сессия).