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Киевский ХИТ стал чемпионом Украины по футзалу

Судьба чемпионского титула решилась в пятом матче.
Сегодня, 18:58
Кубок Украины по футзалу / http://fchit.kiev.ua
Кубок Украины по футзалу / http://fchit.kiev.ua

В среду, 31 мая, в Ивано-Франковске прошел пятый поединок финальной серии Экстра-лиги чемпионата Украины между киевским ХИТом и местным Ураганом.

Напомним, что ранее команды уже сыграли между собой четыре матча, и имеют счет встреч 2:2. Так что этот матч определял чемпиона Украины.

Им стал ХИТ, который обыграл соперника со счетом 3:2, благодаря этой победе киевляне впервые в своей истории стали чемпионами. Осенью ХИТ будет представлять Украину в футзальной Лиге чемпионов.

Ураган - ХИТ 2:3

Голы: Фаренюк, 26, Микитюк, 32 (пен.) – Журба, 3, Жук, 20, Чернявский, 27

Напомним, что сайте ISPORT.UA доступна запись финального поединка.


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