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Сборная Украины по волейболу разгромила Хорватию

"Сине-желтые" возглавили свою группу.
Вчера, 22:30
Сборная Украины по волейболу /cev.ua
Сборная Украины по волейболу /cev.ua

Сборная Украины по волейболу с легкостью одолела сборную Хорватии в рамках Золотой Евролиги.

Напомним, что Украина находится в группе B вместе с Бельгией, Хорватией и Северной Македонией. А в предыдущем туре наша команда также одолела как раз македонцев.

Подопечные Угиса Крастиньша в течение всего матча не позволяли сопернику приблизительно ближе, чем на два очка, уверенно доведя поединок до победы 3:0.

Самым результативным игроком матча стал диагональный национальной сборной Украины Василий Тупчий. На его счету 14 очков.

Благодаря победе над Хорватией сборная Украины сейчас занимает первое место в своей группе, имея в своем активе шесть очков. На втором месте Бельгия, которой еще предстоит сыграть против Хорватии.

Ранее, напомним, Украина узнала соперников на отборе к Олимпиаде-2024.


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