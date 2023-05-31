Сборная Украины по волейболу разгромила Хорватию

Сборная Украины по волейболу с легкостью одолела сборную Хорватии в рамках Золотой Евролиги.

Напомним, что Украина находится в группе B вместе с Бельгией, Хорватией и Северной Македонией. А в предыдущем туре наша команда также одолела как раз македонцев.

Подопечные Угиса Крастиньша в течение всего матча не позволяли сопернику приблизительно ближе, чем на два очка, уверенно доведя поединок до победы 3:0.

Самым результативным игроком матча стал диагональный национальной сборной Украины Василий Тупчий. На его счету 14 очков.

Благодаря победе над Хорватией сборная Украины сейчас занимает первое место в своей группе, имея в своем активе шесть очков. На втором месте Бельгия, которой еще предстоит сыграть против Хорватии.

Ранее, напомним, Украина узнала соперников на отборе к Олимпиаде-2024.