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Чехия ужесточила санкции против росийских спортсменов

Страна запретила участие росиян в любых соревнованиях на своей территории.
Сегодня, 08:16
Польша - Чехия / Getty Images
Польша - Чехия / Getty Images

Чехия запретила спортсменам, представляющим рф, любые выступления на территории своей страны.

Напомним, ранее, МОК рекомендовал странам отстранять от соревнований спортсменов, которые входят в военные структуры рф или поддерживают войну.

Чехия стала первой страной, которая полностью запретила росиянам принимать участие в любых турнирах на территории своей страны.

"По предложению министра образования, молодежи и спорта, Кабинет министров также согласился с запретом на участие отдельных спортсменов и спортивных команд, представляющих росийскую федерацию, в спортивных соревнованиях и матчах, организованных на территории Чешской Республики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте чешского правительства.

Также чешское правительство запретило своим спортсменам и командам принимать участие в любых мероприятиях, проводимых на территории рф.

Ранее, напомним, МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса.


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