МОК лишил IBA признания из-за проблем с управлением

Ранее международная ассоциация бокса допустила к соервнованиям россиян и белорусов не в нейтральном статусе

Международный Олимпийский Комитет лишил признания Международную ассоциацию бокса.

Сообщается, что решение было принтяо из-за проблем с управлением, финансовой прозрачностью и честностью судейства.

На судьбу бокса это мало повлияет. Спорт останется в программе предстоящих Олимпийских Игр в Париже, однако, IBA не будет допущена к организации.

Стоит сказать, что IBA ранее проигнорировала рекомендации МОК, допустив россиян и белорусов к соревнованиям с разрешением использовать государственую символику, а возглавляет организацию росссиянин Умар Кремлев.