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МОК лишил IBA признания из-за проблем с управлением

Ранее международная ассоциация бокса допустила к соервнованиям россиян и белорусов не в нейтральном статусе
Сегодня, 19:06
Умар Кремлев, президент IBA / Getty Images
Умар Кремлев, президент IBA / Getty Images

Международный Олимпийский Комитет лишил признания Международную ассоциацию бокса.

Сообщается, что решение было принтяо из-за проблем с управлением, финансовой прозрачностью и честностью судейства.

На судьбу бокса это мало повлияет. Спорт останется в программе предстоящих Олимпийских Игр в Париже, однако, IBA не будет допущена к организации.

Стоит сказать, что IBA ранее проигнорировала рекомендации МОК, допустив россиян и белорусов к соревнованиям с разрешением использовать государственую символику, а возглавляет организацию росссиянин Умар Кремлев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс олимпийские игры

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